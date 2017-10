Chiều 11.10, đại tá Huỳnh Cầm, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết qua kết quả khám nghiệm pháp y cũng những chứng cứ tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nghi phạm Nguyễn Hồng Đê (25 tuổi, ở thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải) tử vong vào ngày 8.7 tại phòng viết bản tự khai Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) là do treo cổ tự tử.