Bà Nga đề nghị bổ sung chuyên đề giám sát phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Theo bà Nga, năm 2012, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH đã thực hiện giám sát vấn đề này trong giai đoạn 2009 - 2011, từ đó đến nay tình hình bạo lực xâm hại trẻ em không giảm mà có dấu hiệu tăng thêm. Còn Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung thêm chuyên đề giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, thời gian qua hoạt động giám sát đã được thực hiện rất tích cực. Tuy nhiên, giám sát lại nội dung thực hiện kiến nghị của các đoàn giám sát thế nào chưa được đề cập nhiều. Phó chủ tịch nước dẫn chứng việc năm 2012 Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH đã giám sát vấn đề xâm hại trẻ em và đã có những kiến nghị cụ thể, nhưng việc thực hiện những kiến nghị đó như thế nào chưa có đánh giá.

“Đối với khiếu kiện thu hồi đất đai thì vấn đề này cũng đã được giám sát kiến nghị, nhưng việc thực hiện những kiến nghị đó như thế nào? Đây cũng là những vấn đề đang rất nóng xung quanh chuyện ở Mỹ Đức, xu hướng lây lan địa bàn khác. Đề nghị đây là vấn đề quan tâm giám sát thời gian tới”, Phó chủ tịch nước đề nghị.

Tán thành với các đề xuất bổ sung nội dung giám sát, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng nên đưa vào chương trình giám sát về trẻ em và chính sách thực hiện đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cho biết đa số ý kiến Ủy ban TVQH chọn các chuyên đề về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay nợ nước ngoài và bổ sung phòng chống bạo lực trẻ em và thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiều cùng ngày, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh chương trình 2017. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã cung cấp một số thông tin liên quan một số dự luật đang được dư luận quan tâm như luật Về hội, luật Biểu tình, quy định về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu... Về luật Biểu tình, theo ông Long, luật này nằm trong chương trình 2016 và đã đến giai đoạn Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo. Tuy nhiên, dự thảo luật dường như mới chỉ thiên về vấn đề bảo vệ an ninh trật tự nên đến nay Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công an về vấn đề này.

Cùng ngày 22.4, Ủy ban TVQH cũng đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tại thảo luận có các ý kiến khác nhau về các quy định liên quan đến việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa và xuất, nhập khẩu vũ khí. Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự luật của Ủy ban Quốc phòng, An ninh đề xuất 2 phương án.

Theo phương án 1, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí. Tại phương án 2, quy định chỉ có các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí. Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an thực hiện theo quy định của Chính phủ. Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cho rằng, do còn có nhiều ý kiến khác nhau nên Ủy ban TVQH đồng ý giữ cả 2 phương án để xin ý kiến Bộ Chính trị, sau đó đưa ra QH thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Trường Sơn