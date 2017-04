Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra đường dây lừa đảo do người nước ngoài tổ chức, chuyển hồ sơ sang viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 13 bị can, gồm: Peng Kang Yu (24 tuổi), Huang I Jen (30 tuổi), Lu Shih Wei (24 tuổi), Liu En Hsiang (26 tuổi), Hsieh Chia Chun (38 tuổi, đều là người Đài Loan); Giáp Thị Diễm Thúy (38 tuổi), Nguyễn Hữu Minh Tuấn (19 tuổi), Giáp Thanh Đạt (31 tuổi), Đặng Quốc Bảo (23 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi), Đoàn Quốc Hiếu (26 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai); Châu Vĩnh Huy (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, đều ngụ TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.