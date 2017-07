Chưa xử phạt Liên quan việc xử lý vi phạm hành chính đối với phương tiện không có giấy đăng ký xe bản chính do đã thế chấp ngân hàng, chiều 13.7, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.Hà Nội (PC67, Công an TP.Hà Nội), cho biết đây là vấn đề gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận thời gian qua, đơn vị đang tiếp tục chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên. “Các đơn vị, tổ công tác trong lúc làm nhiệm vụ đã gặp nhiều trường hợp vi phạm và họ xuất trình giấy tờ liên quan là bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng. Tuy nhiên trong những trường hợp này, các tổ công tác chưa xử phạt lỗi không có giấy tờ gốc”, thượng tá Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm. PV Thanh Niên cũng trao đổi trường hợp này với nhiều đội CSGT tại TP.HCM. Theo đó, các đội này đều cho biết CSGT chỉ xử phạt lỗi “không mang theo giấy tờ xe” với trường hợp mang theo giấy tờ xe bản sao có công chứng mà hết hạn so với hợp đồng vay tại ngân hàng. Chiều 13.7, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho hay từ cuối tháng 5 đến nay, lực lượng CSGT nhắc nhở người điều khiển ô tô phải xuất trình bản gốc giấy tờ xe thay cho bản sao, nhưng hầu hết đều bất ngờ bởi bản gốc đang thế chấp. Qua hơn 1 tháng kiểm tra, lực lượng CSGT Đà Nẵng chủ yếu hướng dẫn, nhắc nhở chủ xe về quy định này. Hà An - Công Nguyên - Nguyễn Tú