Chiều 22.4, ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức (Long An), cho biết công an xã đã thụ lý hồ sơ để điều tra làm rõ vụ một người bị chém trọng thương tại chợ Thạnh Lợi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (44 tuổi) đến chợ Thạnh Lợi gặp chị Trần Thị Thu Sang (33 tuổi, cùng ngụ ấp 5, xã Thạnh Lợi) để đòi số nợ khoảng 80 triệu đồng kéo dài nhiều năm qua.

Do Sang không có tiền trả nên giữa hai người xảy ra cự cãi, đe dọa hành hung nhau. Thấy vậy, Trần Thị Thu An (38 tuổi, chị ruột Sang) liền cầm con dao dài trong quán vung lên chém bà Thanh, nạn nhân đưa cánh tay lên đỡ nên bị nhiều vết thương khá nặng, phải đến bệnh viện khâu lại. Sau khi chém bà Thanh, An và Sang vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ và thách thức người dân xung quanh.

Khôi Nguyên