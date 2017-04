Ngày 19.4, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết đơn vị này đang điều tra, truy bắt những người liên quan đến vụ chém người xảy ra ở KP.Thạnh Bình (P.An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương).



Các nạn nhân gồm ông Trương Văn Danh (58 tuổi), Lê Công Trí (32 tuổi), Lê Công Tắc (30 tuổi, cả hai là con ruột ông Danh, lấy họ mẹ), đều bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Ông Danh cho biết trong 2 ngày 15 và 16.4, những người trong gia đình ông Danh liên tục bị một nhóm người mới chuyển đến khu phố, thuê một ki ốt kinh doanh nước đá gần nhà ông, hành hung Theo ông Danh, tối 15.4, anh N.V.M (20 tuổi, ngụ Thanh Hóa, bạn làm chung công ty với anh Tắc) đến nhà ông Danh chơi. Khi đến đầu đường hẻm rẽ vào nhà ông Danh, anh M. dừng xe máy để gọi điện thoại hỏi đường.

Lúc này một người kinh doanh nước đá và một người tên T. "Chíp" đang ngồi nhậu trên vỉa hè kêu anh M. tắt đèn xe máy vì ánh đèn rọi vào mặt những người đang nhậu. Lời qua tiếng lại, cả nhóm xông vào đánh anh M.. Sau đó, người nhà ông Danh chạy ra can thì tiếp tục bị đánh. Cũng theo ông Danh, đến khoảng 17 giờ ngày 16.4, trong lúc anh Trí chở vợ đi làm về đến đầu hẻm gần ki ốt kinh doanh nước đá thì bất ngờ bị nhóm có cả nam lẫn nữ dùng dao, mã tấu chặn đầu xe chém anh Trí gục tại chỗ. Nghe tiếng vợ anh Trí kêu cứu, ông Danh và anh Tắc chạy từ trong hẻm ra ứng cứu thì tiếp tục bị nhóm côn đồ này dùng mã tấu chém tới tấp khiến ông Danh và anh Tắc bị trúng nhiều vết chém. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Thuận An đã xuống hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời thực hiện khám nghiệm hiện trường, truy bắt những người liên quan đến vụ hành hung.