Tối cùng ngày, đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng công an các quận, huyện rà soát và khẳng định Công an TP.Hải Phòng không có chiếc xe nào như trên. Đại tá Phượng cũng tỏ ra hồ nghi về biển số BS 16A1-8215 vì đơn vị không thể có nhiều xe nghiệp vụ để có đầu số 8000.