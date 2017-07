Một số đốt dầm trong các nhịp từ trụ P27-P29 xuất hiện vết nứt, cần tiếp tục quan trắc... Cầu sông Cấm thi công một dầm T không đảm bảo kích thước hình học theo thiết kế nên khi lắp đặt bị vượt cao độ khoảng 5 cm so với các dầm còn lại. Hiện đã thi công liên kết các dầm nên việc khắc phục, sửa chữa là rất khó. Đáng lưu ý, nền đường đầu cầu sông Cấm vẫn tiếp tục lún so với dự báo của thiết kế. Để đẩy nhanh tiến độ thông xe, nhà thầu dự kiến sử dụng biện pháp tăng tải để giảm thời gian lún. Tuy nhiên, nhà thầu chưa có các bản tính toán cụ thể để chứng minh rằng việc tăng tải này không ảnh hưởng đến điều kiện an toàn chịu lực của kết cấu của mố đã được thi công hoàn thành trước đó.



Dự kiến công trình sẽ được thông xe vào cuối tháng 8.2017. Do đó, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ GTVT, đại diện chủ đầu tư chỉ đạo các bên liên quan tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thành các hạng mục. Bên cạnh đó, hội đồng cũng lưu ý việc rút ngắn tiến độ thi công nhằm thông xe sớm có thể sẽ ảnh hưởng đến một số hạng mục không tuân thủ đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, sẽ sớm bộc lộ các khiếm khuyết về chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm tăng chi phí cho công tác bảo trì trong quá trình vận hành. Bộ GTVT đã yêu cầu Ban 2, tư vấn giám sát và các nhà thầu xây lắp tiếp thu và thực hiện các yêu cầu của hội đồng nghiệm thu; làm rõ trách nhiệm các bên cũng như khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế.

Dự án xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện có chiều dài 15,63 km, nối từ đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (tại nút Tân Vũ) tới cổng cảng Lạch Huyện.

Mai Hà