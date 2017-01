Sáng 31.1, ông Phạm Văn Bốn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Long An, cho biết, lực lượng chức năng cùng thân nhân học viên bỏ trốn đã kiên trì kêu gọi, vận động số học viên đang lẩn trốn sâu trong rừng tràm tự giác trở lại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Long An).

Tính đến sáng nay (31.1), đã có thêm 10 học viên trốn trong rừng tràm tự giác xuất hiện để cán bộ đưa về lại trung tâm.

“Hiện vẫn còn trên 20 học viên chưa tìm thấy hoặc cố tình lẩn trốn. Công an, chính quyền một số xã khu vực xung quanh và cán bộ trung tâm kiên trì vận động, nếu họ kiên quyết bỏ trốn phải chặn bắt cho bằng được”, một cán bộ trung tâm cho biết. Phần tài sản bị các học viên đập phá đã gây thiệt hại lớn cho trung tâm. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra để xác định tổng giá trị tài sản bị thiệt hại.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 29.1 (mùng 2 tết), sau khi ăn cơm xong, 110 học viên cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội (đóng tại xã Tân Tây, H.Thạnh Hóa, Long An) đồng loạt la hét đòi "về nhà ăn tết" . Không được đáp ứng, số học viên này đã đập phá nhiều tài sản rồi ngang nhiên xông ra cửa trung tâm, chạy trốn vào rừng tràm.

Ngay trong đêm, Cảnh sát cơ động tỉnh, Công an H.Thạnh Hóa phối hợp Công an H.Tân Thạnh, công an một số xã giáp ranh phong tỏa một số tuyến đường và khu dân cư để học viên không chạy thoát vào đây, sau đó liên tục kêu gọi các học viên tự giác quay lại trung tâm.

Đến ngày 31.1, đã có 82 học viên được đưa trở lại trung tâm.

