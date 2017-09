Trả lời về câu hỏi của Báo Thanh Niên: “Những đoạn đường cong mà Báo Thanh Niên liên tục phản ánh thời gian qua, gồm: cầu vượt Trạm 2, dạ cầu QL1A đoạn gần đường Võ Trần Chí, đường Tôn Đức Thắng... CSGT có được quyền dừng xe ở đây để phạt lỗi không bật xi nhan?”.

Ông Phong cho biết: “Thông tư quy định CSGT được dừng ở bất cứ vị trí nào nhưng việc dừng đó phải đảm bảo kiểm soát công khai, minh bạch, an toàn. Vậy nên, khi CSGT dừng xe ở khu vực đó là do CSGT đảm bảo được sự công khai, minh bạch, an toàn nên CSGT dừng thôi”.

Ông Phong cũng khẳng định, kế hoạch tuần tra, vị trí điểm đứng của các đội đều được gửi về và do Ban Chỉ huy phòng duyệt thì các đội mới được đứng. Ông Phong trả lời thêm: “Thực tế, tôi đã kiểm tra chưa có biên bản nào được lập tại đây. Về luật thì cho phép CSGT được đứng ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, với những đoạn người dân phản ánh thì chúng tôi hứa sẽ chấn chỉnh. Nếu người dân và dư luận vẫn tiếp tục bức xúc nữa thì tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Thượng tá Trần Văn Thương, Phó trưởng phòng PC67 cho biết thêm, những trường hợp người điều khiển xe đi theo hướng đường cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức thì vẫn xem là đang đi trên một đoạn đường thẳng, theo một hướng, trong trường hợp này người điều khiển phương tiện không có tín hiệu báo hướng rẽ thì không bị CSGT xử phạt.

Liên quan đến việc 3 CSGT Đội Tân Sơn Nhất bị ghi hình có dấu hiệu mãi lộ, ông Phong cho biết rất tiếc nuối và trăn trở về hình ảnh của CSGT. Ngay khi nhận phản ánh từ báo chí, PC67 đã phối hợp với Công an TP.HCM lập tổ công tác xác minh và tạm đình chỉ công tác đối với 3 chiến sĩ liên quan để điều tra. Thời gian tới, PC67 sẽ đề xuất triển khai, gắn camera tại các chốt CSGT làm việc nhằm giám sát hoạt động của các tổ CSGT cũng như theo dõi tình hình giao thông tại khu vực.

Về việc “người lạ mặt” đứng gần chốt CSGT, sau đó đuổi theo người quay phim CSGT làm việc, bắt xóa clip ở đoạn cầu vượt Trạm 2 vừa qua, ông Phong cho biết tại Công an P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nơi ông Hào tạm trú (“người lạ mặt” trong clip) đã tường trình sự việc là không quen CSGT, tuy nhiên, ông Phong nói sẽ tiếp tục xác minh vụ việc trên tinh thần rất cầu thị.

"Không cấm người dân quay phim, ghi âm chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ ngoài đường nhưng việc giám sát của người dân không được cản trở công tác của CSGT. Người dân nếu phát hiện sai phạm của CSGT hãy gọi điện, nhắn tin vào số 0994676767 hoặc 0693187521 bất kể thời gian nào sẽ có người tiếp nhận và xử lý", ông Phong thông tin.

