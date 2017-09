Theo cáo trạng, sáng 3.5, sau khi uống rượu với bạn, Chung điều khiển xe máy mang BS 43H8-5946 lên H.Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) để làm thợ hồ. Khi đến khu vực chợ Bà Rén (xã Quế Xuân 2), Chung bất ngờ gặp bạn nên dừng xe nói chuyện.



Lúc này, chị N.T.H.C. (32 tuổi, trú xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn; bị tâm thần) đi đến nói ú ớ và đập vào lưng Chung chỉ về hướng TP.Đà Nẵng. Tưởng chị C. xin đi nhờ xe nên Chung chở người phụ nữ này đi. Trên đường đi, Chung có hỏi chị C. đi đâu nhưng chị C. không trả lời nên Chung chở chị C. hướng lên hướng H.Đại Lộc.

Khi đến Quốc lộ 14B, đoạn qua khu Hòa An (TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), Chung dừng xe hút thuốc. Trong lúc ngồi nghỉ tại đây, chị C. choàng tay qua người Chung thì Chung nảy sinh ý định đồi bại với chị C. Chung đã thực hiện hành vi giao cấu với chị C. Sau đó, Chung tiếp tục chở chị C. lên H.Nam Giang.

Tuy nhiên, khi đến đoạn qua thôn Hòa Hữu Đông (xã Đại Hồng, H.Đại Lộc), chị C. bị ngã xuống đường, xây xát nhẹ. Lúc này, Chung dừng xe lại bên đường và bỏ chị C. tại đây, còn Chung tiếp tục điều khiển xe máy lên H.Nam Giang đi làm.

Đến 12 giờ cùng ngày (3.5), bà Đ.T.T. (54 tuổi, mẹ của chị C.) đi khám bệnh về không thấy con gái nên đi tìm. Qua thăm hỏi, bà T. được biết Chung đã chở chị C. đi nên đã báo công an. Sự việc bị phát hiện. Biết không thể trốn thoát, Chung đến Công an H.Đại Lộc trình báo.

Theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung, chị C. chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng; có tật chứng về tác phong đáng kể; động kinh sau viêm não.

Về mặt pháp luật, nạn nhân mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Chung 3 năm tù về tội “hiếp dâm”.

Mạnh Cường