Khoảng 14 giờ ngày 18.4, gần 300 công nhân Công ty TNHH Hồng Dương Quốc Tế (HDI, tọa lạc ấp 5, xã Mỹ Yên, H.Bến Lức, Long An) - chuyên sản xuất hàng may mặc do người nước ngoài làm chủ đầu tư, tiếp tục đình công để yêu cầu giải quyết quyền lợi phù hợp cho người lao động