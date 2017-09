Đừng tạo thêm “nhân tai” Những vấn đề thuộc về thiên tai như BĐKH, nước biển dâng, xâm nhập mặn... gần như chúng ta phải chấp nhận và tìm cách thích nghi. Vấn đề còn lại là đừng tạo thêm “nhân tai”. Đó là việc lạm dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu do chúng ta đắp đê bao ngăn lũ để sản xuất lúa 3 vụ làm cho đất ngày càng kiệt quệ, vừa không hiệu quả lại gây hại sức khỏe con người và môi trường. Chúng ta cũng đang can thiệp vào tự nhiên không đúng như: đào kênh thoát lũ, dẫn ngọt, đắp đê ngăn mặn… vừa tốn kém lại không hiệu quả. Thứ ba là tư duy “ham” trồng lúa. Năm nay bất chấp mọi dự báo xấu về mùa nước nổi, ngành nông nghiệp vẫn chỉ đạo tăng diện tích lúa vụ 3. Chuyển sang mô hình kinh tế nào phải dựa vào thị trường. Người hiểu thị trường nhất chỉ có doanh nghiệp. Để doanh nghiệp tham gia làm nông nghiệp thì nhà nước phải có cơ chế chính sách về đất đai hợp lý về dồn điền đổi thửa, nới hạn điền. Phải “kiến tạo” cho được những nông dân - DN giỏi, có tâm với nghề nông tham gia quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế của ĐBSCL. GS-TS Võ Tòng Xuân Trồng cây gì, nuôi con gì phải tính kỹ Việc chuyển đổi mô hình kinh tế phù hợp điều kiện tự nhiên và nâng cao thu nhập đời sống cho người dân là tất yếu. Còn chuyển đổi qua mô hình nào, nuôi con gì cần tính toán nghiên cứu cẩn thận để tránh những sai lầm đáng tiếc. Gần đây người ta nói chuyển sang nuôi tôm, trồng màu. Đối với nuôi tôm, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỉ USD vào năm 2025. Hiện thị trường tôm thế giới đạt giá trị khoảng 13 tỉ USD, riêng VN chiếm gần 3 tỉ USD và đứng thứ 5 thế giới, tốc độ tăng trưởng 6%/năm. Để đạt mục tiêu 10 tỉ USD, trung bình tăng trưởng của ngành phải đạt 15%/năm. Nếu ta đạt được mục tiêu trên, vào thời gian đó ước tính ngành tôm toàn cầu sẽ đạt 30 tỉ USD và ta chiếm 1/3. Đây là tham vọng rất lớn và cần cẩn trọng. Nuôi tôm là ngành cần vốn đầu tư lớn, rủi ro cao và tác động đến môi trường không hề nhỏ. Gần đây người ta cũng nói nhiều đến chuyện trồng đậu nành, bắp (biến đổi gien) để giảm nhập nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Cả 2 thứ này đều không cho hiệu quả như mong muốn ở ĐBSCL. Những dẫn chứng trên cho thấy điểm then chốt vẫn là chuyển đổi trên cơ sở có nghiên cứu khoa học bài bản để bảo đảm phù hợp với yếu tố tự nhiên, thị trường, con người và xã hội. GS-TS Bùi Chí Bửu Cấm công nghiệp gây ô nhiễm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở ĐBSCL phải xem xét đánh giá các tác động đến người nông dân để có cơ chế, chính sách thích hợp. Muốn có ĐBSCL phát triển bền vững phải quy hoạch thống nhất, do một tổ chức có năng lực và phương tiện kỹ thuật đảm trách. Nên chú trọng dự báo các thách thức từ chiến lược quốc gia của từng nước sử dụng lưu vực sông Mê Kông. Đồng thời, đề xuất được các giải pháp ứng phó của ta tương ứng với mức độ ảnh hưởng tới hạ lưu mà ĐBSCL phải hứng chịu. Xác định sản phẩm chủ lực cho 5 tiểu vùng sinh thái của ĐBSCL cũng cần đặt trong chuỗi hoàn chỉnh. Phải cấm gây ô nhiễm công nghiệp cho toàn vùng ĐBSCL, hạn chế tối đa việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than, dệt, nhuộm, giấy… Một yếu tố quan trọng là nâng cao dân trí, dạy nghề phi nông nghiệp, phục vụ chuyển dịch lao động ra ngoài vùng, vừa giải quyết việc làm. Chính phủ cần nhìn tổng thể toàn cục để xử lý vấn đề, đầu tư đúng chỗ, đúng lúc, hiệu quả. Nên đưa ra các bước ưu tiên, giải quyết từng bước trên cơ sở nhìn nhận vấn đề có tính hệ thống, dựa vào cốt lõi, đặc thù của ĐBSCL cả điều kiện tự nhiên lẫn con người nơi đây. TS Tô Văn Trường