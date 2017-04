Vĩ nguyên là nhân viên chiếu bóng thuộc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, vừa xin ngỉ việc đầu tháng 2.2017



Đầu tháng 4.2017 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Lâm Đồng nhận được đơn của nhiều bị hại tố cáo Vĩ có hành vi giả danh là người có nhiều mối quan hệ để xin vào học tại các trường Công an cũng như xin vào làm việc tại Công an Lâm Đồng.

Tiến hành giám định chữ viết tại các giấy biên nhận, giấy nhận tiền do các bị hại cung cấp, xác định đúng là chữ viết của Vĩ nên thấy có đủ cơ sở khẳng định những tố cáo của các bị hại là có thật.

Kể từ thời điểm đó Vĩ bỏ trốn tại nhiều nơi như Thanh Hóa, TP.HCM, Vũng Tàu… mỗi nơi Vĩ chỉ ở mấy ngày rồi lại đi. Ngày 23.4, phòng PC45 phát hiện Vĩ đang trốn tại Vũng Tàu nên mời Vĩ đến cơ quan Công an để làm rõ vụ việc.

Vĩ khai báo, vào năm 2015 do mua đất, xây nhà bằng khoản tiền vay mượn lên đến 1,2 tỉ đồng và liên tục bị đòi nợ nên Vĩ nghĩ cách lừa đảo để lấy tiền trả nợ. Để lừa đảo có lúc Vĩ giả danh là cán bộ công tác tại phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, có khi nhận là cán bộ Sở VH-TT-DL có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc vào ngành Công an cũng như các ngành khác.

Với những gia đình có con thi vào trường Công an nhưng không đủ điểm vào hệ đại học thì Vĩ hứa hẹn chạy vào các trường trung cấp Công an, những gia đình có con tốt ngiệp các trường đại học khác thì hứa hẹn xin vào biên chế trong ngành Công an với giá từ 250 đến 400 triệu đồng/hồ sơ. Ngoài ra, lợi dụng sự quen biết Vĩ đã mượn số tiền lớn của nhiều người để trả nợ gốc và lãi tiền mượn mua đất xây nhà.

Thống kê bước đầu, trong 2 năm 2015 và 2016 Vĩ đã lừa được của trên 10 người tại TP. Đà Lạt, các huyện Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà với số tiền trên 4 tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện tại Công an Lâm Đồng đã làm việc với 7 bị hại và xác định số tiền Vĩ chiếm đoạt là gần 4 tỉ đồng.

Lâm Viên