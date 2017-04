Theo Công an tỉnh Hải Dương, vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 24.4, tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Khi có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nghi can Ngô Thanh Quang nằm dưới gầm giường, tay lăm lăm một con dao nhọn. Bên cạnh Quang là thi thể một phụ nữ. Trong tâm trạng như bị tâm thần, Quang la hét, đòi tự sát và yêu cầu được gặp chị gái của mình.

Thấy đối tượng đang manh động và bị kích động mạnh , lực lượng chức năng phải lên kế hoạch đặc biệt để bắt giữ. Để khống chế được nghi phạm, lực lượng chức năng vừa phải nói chuyện để thuyết phục, vừa bố trí lực lượng đặc nhiệm (do đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương chỉ huy) tiếp cận và khống chế thành công đối tượng, thu được hung khí.

Qua khám khiệm hiện trường và tử thi, nạn nhân được xác định là chị N.T.B, 37 tuổi, trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương. Bước đầu Công an tỉnh Hải Dương xác định nguyên nhân vụ việc là do mẫu thuẫn cá nhân.

Theo đại tá Cù Ngọc Nam, chị B. là công nhân Công ty may HAHAE Việt Nam (tại TP.Hải Dương), đã có chồng nhưng đang thi hành án phạt tù. Cuối năm 2015, chị B. có tình cảm với Quang. Hai người thuê nhà trọ tại TP.Hải Dương chung sống.

Cách đây vài ngày, biết tin chồng sắp hết án tù, chị B. đòi Quang số tiền 27 triệu đã cho vay trước đó và hai bên xảy ra xích mích.

Khoảng 20 giờ ngày 24.4, Quang đèo chị B. bằng xe máy từ TP.Hải Dương về xã Quang Khải (quê nhà Quang) để nói chuyện. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Quang đã dùng dao sát hại người tình ngay trên giường nhà mình.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Lê Tân