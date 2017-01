Ngay đầu năm 2017, UBND TP.HCM đã ban hành giá dịch vụ giữ xe trên địa bàn. Tùy theo các loại xe, vị trí gửi mà mức giá khác nhau. Cụ thể, xe điện, xe máy (kể cả mũ bảo hiểm) trông giữ tại trường học, bệnh viện thì mức giá dao động từ 2.000 - 3.000 đồng/xe/lượt; giữ ở chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, các trụ sở cơ quan, tổ chức (trừ cơ quan hành chính nhà nước) thì 3.000 - 4.000 đồng/xe/lượt.



20.000 đồng/lượt giữ xe máy

Khu phố Tây (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) hằng đêm có rất nhiều thanh niên tụ tập về đây vui chơi, giải trí. Vì vậy, nhu cầu giữ xe máy ở đây lên rất cao. Lợi dụng điều này, các con hẻm trên phố được nhiều người đứng ra tận dụng để làm điểm giữ xe máy và lấy giá “cắt cổ”. Khuya 16.1, có mặt tại khu phố Tây để kiếm chỗ giữ xe máy, chúng tôi được các chủ quán giới thiệu đến hẻm 57 Bùi Viện. Tại đây, có một phụ nữ đứng đầu hẻm miệng liên tục nói “giữ xe máy thì chạy thẳng vào hẻm” và thu tiền mỗi xe 20.000 đồng/lượt. Thấy chúng tôi chạy 2 xe vào hẻm, người này liền lại ghi số và thu 40.000 đồng. Khi chúng tôi phản ứng giá giữ xe quá cao so với quy định thì người này thản nhiên trở giọng: “Ở đây giá giữ xe là vậy, không gửi thì dắt xe ra ngoài”. Theo quan sát của chúng tôi, đêm 16.1 có hàng trăm chiếc xe máy dựng đầy hẻm 57 chắn gần hết lối đi.

Cũng trong đêm 16.1, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại đường Tôn Thất Thiệp (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) có 2 bãi xe rất lớn, xung quanh được bao bọc bằng tôn. Do nằm ở vị trí thuận lợi nên mỗi ngày 2 bãi giữ xe này trông giữ hàng ngàn lượt xe máy của người dân đến vui chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trên vé xe mà nhân viên ở đây đưa cho chúng tôi không có in bất cứ tên công ty, tổ chức nào mà chỉ có: “Đặc điểm xe, ngày gửi, số xe” rồi con dấu đỏ, tròn in hình… búp sen. Theo quan sát của chúng tôi, bãi giữ xe này tận dụng cả vỉa hè ở đường Tôn Thất Thiệp để dựng xe máy, lấn chiếm lề đường. Gửi khoảng 10 phút chúng tôi vào lấy xe trở ra thì một người đàn ông ở đây yêu cầu đưa 10.000 đồng.

Ở bãi giữ xe kế bên cũng lấy giá 10.000 đồng/xe/lượt. Gần đó, một bãi giữ xe rộng khoảng 300 m² , trên đường Huỳnh Thúc Kháng, cách phố đi bộ Nguyễn Huệ khoảng 100 m cũng thu 7.000 đồng/xe/lượt.

Chiều 17.1, PV Thanh Niên vào một điểm giữ xe nằm trên đường Phan Chu Trinh (đối diện cửa tây chợ Bến Thành) để tìm hiểu. “Mày đi bao lâu? Giá 10.000 đồng/chiếc. Nếu đi tới chiều thì tới đây tao lấy thêm tiền, ở đây giữ chỉ vài chục phút thôi!”, một người giữ ở bãi xe tại đây nói. Bên cạnh đó, các bãi giữ xe trên đường Phan Chu Trinh dán giấy với dòng chữ “Giữ xe, 7.000 đồng/3 tiếng có hiệu lực từ ngày 1.1.2017” hoặc bãi xe 37 Phan Chu Trinh thì ghi “2 tiếng: 10.000 đồng/lượt, bắt đầu tiếng thứ 3 là 20.000 đồng. Không nhận giữ xe quá 3 tiếng”. Bị một người giữ xe thu 10.000 đồng/lượt gửi, chúng tôi phàn nàn thì người này quát: “Có gửi thì gửi, không thì bước đi chỗ khác, không nói nhiều”.

Kiểm tra nhiều nhưng vẫn vi phạm

Thực trạng nhiều bãi giữ xe máy cố tình nâng giá lên cao để thu lợi khiến nhiều người dân bức xúc. Anh Nguyễn Công Tính (ngụ Q.1) phản ánh: “Các quy định về giá giữ xe đã được ban hành, thế nhưng các chủ bãi giữ xe phớt lờ, tự đặt giá cao hơn để thu lợi nhiều. Việc này diễn ra công khai và ai cũng biết nhưng không thấy cơ quan nào giải quyết vì quyền lợi của dân”.

Liên quan đến việc các bãi xe trên đường Phan Chu Trinh (đối diện cửa tây chợ Bến Thành) ngang nhiên lấy giá “cắt cổ”, ông Võ Nguyên Khanh, Chủ tịch UBND P.Bến Thành, cho biết phường cũng đã thường xuyên kiểm tra xử lý. “Hiện P.Bến Thành đã có kế hoạch xử lý tình trạng các bãi giữ xe “chặt chém” người giữ xe, đề xuất rút giấy phép nếu như bãi giữ xe cố tình tái phạm nhiều lần”, ông Khanh nói.

Rút giấy phép các cơ sở vi phạm

Tiếp nhận phản ánh của Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến khẳng định sẽ chỉ đạo các lực lượng kiểm tra và xử lý rút giấy phép ngay các cơ sở vi phạm. UBND TP.HCM yêu cầu UBND 24 quận, huyện phải có số điện thoại nóng đặt tại các điểm giữ xe để người dân có thể phản ánh khi bị các chủ giữ xe lấy tiền với giá “chặt chém”.

