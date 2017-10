Trưa 2.10, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an TP.HCM, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM kết hợp với Công an Q.11 (TP.HCM) kiểm tra một cơ sở sản xuất cải bắc thảo tại căn nhà không số ở hẻm 247 Lạc Long Quân (P.3, Q.11).

Nguồn cung cấp cho quán ăn

Tại hiện trường, công nhân của cơ sở đang xay lá bắp cải hư hỏng, thải đi, cho xuống bể ngâm. Nơi làm việc là một lán dựng tạm, lá bắp cải đổ trên nền bê tông dơ bẩn. Gần đó, một bể ngâm dài khoảng 6 m, được ngăn thành nhiều ô, chứa đầy nước đục ngầu. Cơ sở sản xuất hôi nồng mùi chua.

Tại nơi đóng gói, lực lượng chức năng phát hiện hơn một tấn lá bắp cải đã chế biến. Một số sản phẩm đã được đóng gói, hoặc ủ trong thùng nhựa lớn để trên nền nhà. PC49 còn phát hiện 3 bịch bột màu trắng, vàng và đỏ sẫm. Chủ cơ sở cho biết số bột này mua ở chợ Kim Biên, dùng để chế biến bắp cải. Thành phẩm được bán cho các đầu mối ở chợ Bình Tây, từ đó phân phối đi các địa phương khác; bán cho một số quán ăn ở khu vực lân cận...

Theo một cán bộ PC49, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sản phẩm chưa được công bố phù hợp an toàn vệ sinh thực phẩm; sử dụng nguyên liệu, phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ... Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số bắp cải tại cơ sở trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyên liệu từ rau thải

Trước đó, liên tục nhiều đêm cuối tháng 9, PV Thanh Niên đã theo dõi quy trình thu gom lá bắp cải thải ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (viết tắt chợ Bình Điền, Q.8, TP.HCM) rồi đưa về cơ sở trên.

Tại các sạp bán bắp cải, bao tải lớn bắp cải được thương lái đổ ra, dùng dao gọt bỏ phần lá dập nát, thối rữa bên ngoài. Phần lá bắp cải hư này vứt ngay dưới nền nhà lồng, hòa lẫn với rác, bao bì, giấy báo... và thường xuyên bị người làm ở các sạp giẫm đạp lên. Thông thường, số rau thải này sẽ được công nhân vệ sinh của chợ thu gom về bãi tập kết rác, nhưng thực tế luôn có người đến thu gom đem đi chế biến thành cải bắc thảo.

Sau khi thu gom lá bắp cải do các sạp thải ra trên nền nhà lồng, người đàn ông đưa lên xe đẩy đến một bãi tập kết rác thải, ruồi nhặng bu đầy, bốc mùi hôi thối, cách nhà lồng chợ khu B khoảng 300 m. Tại đây, một nhóm 4 - 5 người túc trực sẵn, nhanh chóng đổ lá bắp cải trong sọt do người đàn ông trên mang đến, rồi phân loại, đóng vào những sọt lớn. Hai người phụ nữ trong nhóm thay nhau bước lên miệng sọt, giẫm đạp cật lực cho lá bắp cải xẹp xuống để nhồi nhét thêm vào.

Từ chợ Bình Điền, một chiếc xe ba gác chở số rau thải mang về căn nhà không số ở hẻm 247 Lạc Long Quân (P.3, Q.11) nói trên.

Qua thâm nhập, đây là cơ sở sản xuất nhỏ nhưng chứa một lượng lớn bắp cải hỏng được đổ thành đống trên nền lót bạt sơ sài, một số ủ trong thùng nhựa lớn. Dụng cụ làm, chổi, bao bì, đồ dùng sinh hoạt... vứt ngay trên đống bắp cải.

Loại màu đỏ giá 20.000 đồng/kg được chia thành nhiều gói nhỏ thì ghi chung chung: "Vạn Hưng - Cải bắc thảo. Đảm bảo chất lượng 6 tháng". Loại màu vàng giá 25.000 đồng/kg, được đóng vào bịch ni lông trong suốt, không có thông tin nhãn mác.

Loại màu đỏ giá 20.000 đồng/kg được chia thành nhiều gói nhỏ thì ghi chung chung: “Vạn Hưng - Cải bắc thảo. Đảm bảo chất lượng 6 tháng”. Loại màu vàng giá 25.000 đồng/kg, được đóng vào bịch ni lông trong suốt, không có thông tin nhãn mác.



