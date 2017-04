Hà Nội đề nghị dân Đồng Tâm đối thoại, thả người

Dân muốn lãnh đạo về xã

Hoạt động điều hành của chính quyền hiện nay rất khó khăn vì nhân dân không tin. Chúng tôi cũng mong muốn TP, huyện, cơ quan T.Ư sớm có giải pháp ổn định tình hình

Thư mời đối thoại cũng đã được gửi đến người dân Đồng Tâm cùng ngày. Tuy nhiên, đến 18 giờ 30, buổi đối thoại trực tiếp đã không thể thực hiện do người dân Đồng Tâm không cử đại diện lên huyện để đối thoại. Từ chiều, tại Đồng Tâm, loa phát thanh đã thông báo về cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. UBND TP cũng đã đưa 3 xe khách về Đồng Tâm đón đại diện người dân lên đối thoại, nhưng đến 18 giờ các xe này phải rút về do người dân mong muốn lãnh đạo TP tới xã trực tiếp đối thoại. Cụ Bùi Văn Hiếu (75 tuổi), người dân Đồng Tâm, cho hay dân sẽ không lên trụ sở huyện.

Tới gần 19 giờ, ông Nguyễn Đức Chung đã tổ chức họp, với sự tham gia của ông Đỗ Văn Đương, Ban Dân nguyện của Quốc hội; đại tá Nguyễn Hữu Sự, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Ông Chung cho biết, TP đã mời đại diện chủ chốt xã Đồng Tâm, bà con nhân dân xã tham dự cuộc làm việc, nhưng chỉ có đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy, HĐND, UBND xã mà không có đại diện bà con Đồng Tâm. Tuy nhiên, đoàn công tác của TP vẫn quyết định sẽ gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo xã Đồng Tâm.

Cung cấp thông tin cho đoàn công tác, ông Phạm Hồng Sỹ, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, cho biết tình hình tại xã Đồng Tâm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống địa phương. Cổng làng, trục chính bà con đổ đá, đưa vật chặn người lạ đi vào. Trong nhà văn hóa vẫn còn 19 cán bộ, chiến sĩ công an bị giam giữ. “Mong muốn của chính quyền xã là bà con thả toàn bộ những người bị giam giữ trái pháp luật. Bản thân tôi cũng vào tận nơi giam giữ cán bộ, gặp các cán bộ đảng viên và công dân thôn Hoành. Nhưng hoạt động điều hành của chính quyền hiện nay rất khó khăn vì nhân dân không tin. Chúng tôi cũng mong muốn TP, huyện, cơ quan T.Ư sớm có giải pháp ổn định tình hình”, ông Sỹ nói.

Cũng theo ông Sỹ, dẫn đến tình trạng vừa rồi do người dân cho rằng khu vực trên là đất nông nghiệp, và cho rằng khiếu kiện vừa rồi là đúng. “Chúng tôi tha thiết mong các cấp công khai rõ đây là đất quốc phòng hay đất nông nghiệp để người dân nhận thức được những hành động vừa rồi là đúng hay sai”, ông Sỹ cho hay.

Sẽ giải quyết thỏa đáng tâm tư người dân

Trong 4 năm qua, bà con Đồng Tâm đã có những kiến nghị, được các cấp xem xét giải quyết, nhưng ở cấp cơ sở có việc kiểm tra xử lý chưa được khách quan, đúng đắn. Lần này tôi khẳng định TP sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý tất cả các kiến nghị của bà con nghiêm túc, cá nhân, tập thể nào vi phạm sẽ bị xử lý

Ông Nguyễn Đức Chung,

"Các đồng chí về tuyên truyền cho người dân: lãnh đạo TP, trực tiếp là tôi, sẽ đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm. Hôm nay có mời nhưng mọi người không đến, chúng tôi sẽ tiếp tục mời người dân đối thoại trong thời gian sớm nhất, có thể là ngay trong ngày mai hoặc ngày kia. Đề nghị nêu rõ tâm tư nguyện vọng và tập hợp danh sách, tên tuổi người dân, chúng tôi sẽ tiếp, lắng nghe, đối thoại", ông Chung khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho rằng, qua ý kiến đại diện xã Đồng Tâm, nổi lên 3 tâm tư nguyện vọng chính của người dân.

Thứ nhất, người dân mong muốn được biết hiện trạng bãi đất đồng Sênh trong khu vực sân bay Miếu Môn. Việc này TP đã quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất đai, cũng như quá trình sử dụng đất đai toàn bộ khu vực, trong đó có đất đồng Sênh bà con đang kiến nghị. Sau 45 ngày, thanh tra sẽ kết luận rõ nội dung, trên tinh thần tiếp thu toàn bộ tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của bà con, cũng như tài liệu bà con cung cấp để kết luận đúng nhất, giải quyết thỏa đáng nhất tâm tư nguyện vọng người dân.

Thứ hai, ông Chung đề nghị cán bộ xã về tuyên truyền cho bà con không để các chướng ngại vật, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt, ảnh hưởng các cháu nhỏ đang còn đi học. “Tôi nắm được chính bà con cũng đang rất lo lắng, hoang mang, nhưng tôi đề nghị bà con phải tin. Vì từ ngày 15 - 17, bà con đã nhận thức ra, đã bước đầu thả một số cán bộ. Tôi đề nghị cho nốt số cán bộ chiến sĩ bị giam giữ về sớm. Từ trước đến nay, công an chỉ bảo vệ dân, không bao giờ đàn áp dân. Thực tế những cán bộ này xuống cũng chưa làm gì ảnh hưởng đến dân. Cán bộ chiến sĩ như con em mình, thậm chí có họ hàng bà con, nên thả về sớm. Lãnh đạo TP vẫn ghi nhận bà con đã nấu cơm cho cán bộ ăn uống, tắm giặt. Bà con cắm biển rất to ở đồng Sênh là “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” thì bà con nên làm như vậy”, ông Chung bày tỏ.

Về kiến nghị của người dân có một số đối tượng gây rối, ngay trong xã có 143 đối tượng có tiền án, tiền sự, ông Chung yêu cầu lãnh đạo xã về quản lý, giải thích để người dân giám sát con em, không để tiếp tục có việc làm ảnh hưởng đến người khác. Ông Chung cũng khẳng định TP đã đề nghị Cục Hình sự, Công an TP sắp tới ngăn không cho các đối tượng nơi khác đến quấy nhiễu bà con.

Tạm dừng mọi hoạt động dự án

Thanh tra toàn diện sử dụng đất tại Miếu Môn Hôm qua 20.4, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 1121 thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai và quá trình sử dụng đất khu vực sân bay ở Miếu Môn, thuộc địa giới hành chính huyện Mỹ Đức. Ông Nguyễn An Huy, Phó chánh thanh tra TP, là trưởng đoàn. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho biết, về phía TP đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân, trong đó có Viettel, tạm dừng thi công tại khu vực này. "Hôm trước tôi cũng đã nói với cán bộ lão thành trong thôn tạm giữ nguyên hiện trạng, cung cấp đầy đủ tài liệu để thanh tra có kết quả đúng đắn nhất. Trong 4 năm qua, bà con Đồng Tâm đã có những kiến nghị, được các cấp xem xét giải quyết, nhưng ở cấp cơ sở có việc kiểm tra xử lý chưa được khách quan, đúng đắn. Lần này tôi khẳng định TP sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý tất cả các kiến nghị của bà con nghiêm túc, cá nhân, tập thể nào vi phạm sẽ bị xử lý. Vừa qua công an TP đã khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ xã liên quan đến sai phạm đất đai ở Đồng Tâm. TP mong muốn bà con cộng tác với đoàn thanh tra. Thời gian qua, nhiều bà con và nhiều nhóm đã đối thoại trực tiếp với tôi, mong muốn bà con tiếp tục đối thoại và thả người", ông Chung nói.

Lãnh đạo TP cũng trấn an tâm lý lo lắng khi nhiều người dân băn khoăn cán bộ công an ban đêm có tấn công giải cứu con tin không? “Chúng ta sống ở chế độ nhà nước tôn trọng người dân, bà con phải có lòng tin, TP đang giữ đúng cam kết, và sẽ không có chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, mỗi việc làm phải có giới hạn. Hôm nay có cả Ban Dân nguyện Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, mong người dân có lòng tin, có sự giám sát chặt chẽ, mọi việc sẽ làm đúng đắn và khách quan”, ông Chung khẳng định.

Tối qua, tại xã Đồng Tâm, người dân chăm chú theo dõi chương trình thời sự lúc 19 giờ tối chờ đợi thông tin từ TP.Hà Nội về vụ việc đang xảy ra ở xã. Người dân vẫn tiếp tục tỏ ra không tin tưởng tất cả những người lạ mặt muốn có ý định vào thôn Hoành. Ngay cả những dân ở thôn liền kề là Đồng Mít, người xã Thượng Lâm sát đó cũng bị hạn chế ra vào thôn Hoành. Theo lời anh Nguyễn Mạnh Quang (30 tuổi, người thôn Đồng Mít), mỗi người lạ mặt muốn vào thôn Hoành phải có người quen dẫn vào. Người trong thôn Hoành đi làm về phải nhận mặt quen biết mới vào được. Người lạ mặt có ý định vào thôn Hoành đều được hỏi han kỹ càng, nếu không có lý do chính đáng, chắc chắn bị chặn lại. Tất cả các đường ra, lối vào thôn Hoành đều được dựng hàng rào, chướng ngại vật, cắt cử người canh giữ để kiểm soát người ra vào. Ban ngày, gạch đá được dẹp gọn vừa đủ xe máy, xe đạp đi lại. Ban đêm, các lối vào thôn Hoành được chặn kín gạch đá, chướng ngại vật. Theo một thanh niên trong thôn, vài ngày nay, tình hình trong thôn Hoành rất căng thẳng, người dân cắt cử nhau thay phiên canh gác, khi có động sẽ đánh kẻng để báo cho tất cả cùng biết. Sóng điện thoại chập chờn lúc được, lúc không. Điện thi thoảng cũng bị cắt.



