Chia sẻ về tai biến sốc phản vệ, giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Trưởng Khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho hay, tại khoa này mỗi năm tiếp nhận khoảng 50 - 60 trường hợp sốc phản vệ được chuyển đến từ các BV khác. Con số này tăng nhiều so với 5-10 năm trước. Chi phí thuốc cấp cứu sốc phản vệ không đắt tiền, nhưng quan trọng là phải rất nhanh, thời gian tính bằng giây. Các trường hợp sốc phản vệ thường gặp do thuốc (đặc biệt lưu ý với thuốc tiêm, truyền tĩnh mạch). Nguy hiểm của sốc phản vệ gây là gây phù hạ họng, thanh quản, phản ứng co thắt phế quản rất mạnh khiến đường thở bị chít hẹp, bệnh nhân không thở được, gây thiếu ô xy đến các cơ quan, đặc biệt là thiếu ô xy não. Phản ứng này cũng gây dãn mạch làm máu giảm lưu thông, thiếu máu đến các cơ quan, tình trạng này không được khắc phục sớm sẽ gây mất não, tử vong