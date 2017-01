Trưa 8.1, PV Thanh Niên phối hợp Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP.HCM, Phòng Kinh tế Q.6, Trạm thú y Q.6, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Q.6), Công an P.11 (Q.6) tiến hành kiểm tra hai cơ sở sản xuất bì heo tươi (số 365/26/7, 365/36/56 Hậu Giang, P.11, Q.6) và một cơ sở gia công cạo lông, tách mỡ (số 365/48 Hậu Giang, P.11, Q.6). Tại 3 địa điểm này, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 1 tấn bì heo thành phẩm, da heo (nguyên liệu), da heo luộc ngâm nước, bì sợi ngâm nước trắng tinh. Sau đó, cơ quan công an đã lấy 18 mẫu bì heo thành phẩm; da heo luộc, bì vừa được cắt sợi ngâm trong thùng nước - đây là công đoạn làm bì heo trắng tinh, để đem đi xét nghiệm của hai cơ sở sản xuất bì da heo nói trên; riêng da heo nguyên liệu phát hiện ở cơ sở gia công hoạt động không phép do không rõ nguồn gốc, cơ quan chức năng mang đi tiêu hủy.