Nha Trang: Ô tô nát đầu sau khi tông gốc cây, hai cụ già may mắn thoát nạn Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 10 ngày 10.4, xe ô tô BS 79A - 053.85 do ông Hoàng Đăng Tân (63 tuổi, trú P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang) điều khiển lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ cầu Trần Phú ra phía bắc Nha Trang. Khi đến khu vực giao với đường Củ Chi thì va chạm với xe tải BS 79C - 045.93 do ông Hà Thế Mạnh (37 tuổi, trú P.Phước Hải, TP.Nha Trang) điều khiển chạy cùng chiều.

Ngay sau đó, xe 79A - 053.85 tiếp tục va chạm với xe ô tô 79A - 128.40, do ông Nguyễn Văn Tín (41 tuổi, trú P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) điều khiển, đang lưu thông từ đường Củ Chi ra hướng Phạm Văn Đồng. Sau va chạm, xe 79A-053.85 bị lạc tay lái tông vào một gốc cây ven đường. Dưới gốc cây này, có hai cụ già là ông Ngô Xuân Hoa và Đặng Ngọc Liễn đang ngồi hóng mát. Rất may mắn, ô tô đã bị gốc cây chặn lại; hai cụ già trải qua một phen hoảng hốt. Tại hiện trường, phần đầu xe 79A - 053.85 hư hỏng nặng; xe ô tô 79A - 128.40 cũng bị móp nặng hai cửa phía bên phải. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP.Nha Trang đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc giao thông; đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyễn Chung