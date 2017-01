Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai nạn nhân tử vong và Ngô Tuấn T. (29 tuổi) và Cẩm Thu T. (20 tuổi) cùng trú tại Hà Nội. Hai thành viên này tham gia nhóm “Phượt Bão Đêm” với hành trình từ Hà Nội đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vào ngày 7.1.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Trần Bảo Nam, đại diện nhóm Phượt Bão Đêm xác nhận hai nạn nhân tử vong là thành viên của nhóm, tham gia cung phượt Hà Nội - Tam Đảo để tổ chức kỷ niệm 3 tháng thành lập nhóm.

Cũng theo anh Nam, tối 7 rạng sáng 8.1 nhóm lên Tam Đảo, tổ chức liên hoan ăn uống ở đây. Đến rạng sáng 8.1, thành viên đoàn là Ngô Tuấn T. do có việc cá nhân nên đã đi xe máy chở theo thành viên nữ Cẩm Thu T. để về Hà Nội trước.

Khi về đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần Bến xe Nam Thăng Long), hai phượt thủ đã va chạm với xe tải khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Nữ phượt thủ ngồi phía sau là Cẩm Thu T. được đưa vào viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 23 giờ cùng ngày.

Anh Nguyễn Trần Bảo Nam cho biết thêm, trong lần phượt ngày 7.1 vừa qua có hơn 100 xe máy với hơn 200 thành viên tham gia cung Hà Nội - Tam Đảo, đi vào 22 giờ.

Trước một số ý kiến cho rằng phượt thủ gặp tai nạn tử vong do đã uống rượu ở Tam Đảo, đại diện nhóm phượt này lý giải nạn nhân T. có uống rượu nhưng không nhiều, do có việc phải về sớm nên không may gặp nạn. "Nhóm đã từng tổ chức nhiều chuyến phượt, với số lượng thành viên tham gia khá đông, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố nghiêm trọng. Đặc trưng của nhóm phượt này là xuất phát vào ban đêm", anh Nam nói.