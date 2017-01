Hành khách đi nhầm bến xe

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày đầu tiên thực hiện việc điều chuyển, phần lớn các nhà xe, doanh nghiệp vận tải đều về hoạt động tại bến mới, nhưng người dân còn nhiều băn khoăn. Tại bến xe Nước Ngầm, lượng xe đông hơn nhiều so với những ngày trước. Nhiều người dân phàn nàn về việc điều chuyển luồng tuyến khiến họ phải di chuyển thêm hơn 10 km mới ra được bến để bắt xe. Cụ thể, những hành khách trước đây quen đón xe ở bến Mỹ Đình, nay phải trung chuyển bằng xe buýt hoặc xe cá nhân xuống bến Nước Ngầm, cách Mỹ Đình hơn 10 km. “Tôi ở Q.Nam Từ Liêm, những năm gần đây đón xe khách về Nghệ An rất thuận tiện ở bến Mỹ Đình, nhưng nay phải tốn thêm khoảng 150.000 đồng tiền taxi để di chuyển từ nhà ra bến xe Nước Ngầm” chị Vũ Thị Hòa (38 tuổi, quê ở Nghệ An) chia sẻ.

Trong khi đó, do không cập nhật được thông tin điều chuyển luồng tuyến, nhiều hành khách vẫn ra nhầm bến để đón xe. Cụ thể, tại bến Mỹ Đình sáng 2.1, theo ghi nhận của chúng tôi, khá nhiều hành khách vẫn ra bến này để đón xe về các tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Nghệ An… Khi có mặt ở bến, được nhân viên bến xe thông báo bằng loa phát thanh, những hành khách này mới loay hoay tìm xe buýt để trung chuyển xuống bến Nước Ngầm. “Sáng nay tôi ra tới bến mới biết việc điều chuyển xe khách, sợ không kịp xe nên tôi phải bắt vội xe ôm xuống bến Nước Ngầm. Điều chuyển xe xuống bến xa như thế này thì bất tiện quá” anh Đinh Hoàng Hải (27 tuổi, quê ở Nam Định) phàn nàn.

Trước việc người dân đến nhầm bến đón xe khách, nhân viên bến xe Mỹ Đình đã hướng dẫn người dân trung chuyển bằng xe buýt để ra các bến xe mới thuận lợi hơn.

Sẽ hỗ trợ nhà xe

Tại bến xe Nước Ngầm trong ngày đầu điều chuyển, nhiều nhà xe cho biết, họ chưa có bảng tên, nốt trong bến, khiến việc đón khách gặp nhiều khó khăn mặc dù đã được bố trí điểm đỗ. Một số nhà xe chỉ bắt được vài hành khách cho đến thời điểm xuất bến, thậm chí một số nhà xe không đón được khách nào khi rời khỏi bến Nước Ngầm.

“Do hành khách về Thái Bình chưa quen với việc đón xe ở bến Nước Ngầm nên sáng nay (2.1), xe chúng tôi xuất bến chỉ có 2 khách trên xe. Việc điều chuyển luồng tuyến sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các nhà xe, đặc biệt trong thời gian đầu”, anh Nguyễn Văn Hải (một nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình) cho hay. Một số nhà xe chạy tuyến Nam Định, Thanh Hóa cũng gặp khó khăn trong việc đón khách ngày đầu điều chuyển luồng tuyến.

Cùng ngày, lực lượng Thanh tra giao thông, Công an Hà Nội đã có mặt tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm để đảm bảo trật tự, phân luồng phương tiện. Lãnh đạo Sở GTVT cũng đã đi kiểm tra thực tế tại các bến xe, tiếp nhận phản ánh của các doanh nghiệp vận tải. Theo đó, một số nhà xe nằm trong diện điều chuyển về bến Nước Ngầm đã kiến nghị Sở GTVT có phương án giảm lệ phí bến, sắp xếp vị trí đỗ đón khách hợp lý.

Trước các kiến nghị của nhà xe, ông Nguyễn Quang Lập - Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết: “Trong thời gian đầu điều chuyển luồng tuyến, chúng tôi sẽ có hỗ trợ về lệ phí cho các nhà xe. Cụ thể, với những xe xuất bến không có người khách nào sẽ được hỗ trợ 100% chi phí; xe có khách thì khi xuất bến được giảm 20% chi phí. Việc hỗ trợ dự kiến kéo dài 2 tuần”.

Minh Chiến