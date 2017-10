Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban ATTP TP.HCM, cả đêm 1.10, Ban ATTP TP.HCM đã thuyết phục Bộ NN-PTNT, Sở NN-PTNT và kiến nghị UBND TP.HCM dừng ngay khoảng 2.000 con heo bị tiêm thuốc an thần chuẩn bị giết mổ và không cho giết mổ kể cả khi mọi thủ tục đã hoàn tất. Lãnh đạo các cấp đã đồng ý với kiến nghị này. Một số con heo bị lở mồm long móng Theo bà Lan, nếu số heo trên được giết mổ , Ban ATTP sẽ chỉ đạo cho các chợ đầu mối không cho vào chợ. Được biết, trong thời gian nuôi nhốt chờ xử lý heo bị tiêm thuốc an thần, một số heo đã bị lở mồm long móng. Tại sao phải giữ cho heo im lặng khi giết mổ? Cũng theo bà Lan, combistress là chất gây mê trong thú y, là dạng thuốc an thần. Nó có 2 tác dụng: giữ cho heo im lặng khi giết mổ; làm giãn mạch để thịt heo hồng hào gây bắt mắt, tươi ngon. Nếu heo vùng vẫy khi bị giết mổ, có nguy cơ gãy chân, thì sẽ bị hạ giá. Ngoài ra, chất này khi tiêm vào heo thì nó sẽ tích tụ ở mô mỡ heo và sẽ bị đào thải qua thận, nước tiểu, thời gian đào thải nhanh hay chậm tùy vào liều dùng.

Combistress có nguy hại? Theo bà Lan, khi ăn phải chất này, người ăn sẽ bị buồn ngủ, có vẻ trầm cảm, hết hào hứng với mọi thứ; gây tụt hyết áp, rất hại với bệnh nhân bị các bệnh mãn tính, người bị bệnh tim. Tuy nhiên, nó chỉ gây ngộ độc cấp tính khi ăn lượng nhiều.