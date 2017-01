Học viên cai nghiện phá cổng trung tâm, trốn vào rừng tràm

Trưa 30.1 (mùng 3 tết), ông Lê Tấn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, xác nhân đến trưa ngày 30.1, lực lượng bảo vệ Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Long An, Cảnh sát cơ động, Công an H.Thạnh Hóa (Long An) đã đưa trở lại trung tâm được 72 học viên cai nghiện . Trước đó, 110 học viên tại trung tâm đã đập phá tài sản, phá cổng trung tâm, thoát ra ngoài.

tin liên quan Điều cả Cảnh sát cơ động để chặn học viên cai nghiện ở Đồng Nai náo loạn Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai đã được huy động để ngăn chặn vụ học viên cai nghiện ở Đồng Nai náo loạn, trốn ra ngoài. “Số học viên đang lẩn trốn sâu trong rừng tràm thuộc các xã Tân Tây, Tân Đông, Thạnh An. hiện lực lượng chức năng đang gặp rất nhiều khó khăn do vị trí xung quanh toàn trung tâm toàn rừng tràm và vùng sông nước”, ông Dũng cho biết.

“Số học viên đang lẩn trốn sâu trong rừng tràm thuộc các xã Tân Tây, Tân Đông, Thạnh An. hiện lực lượng chức năng đang gặp rất nhiều khó khăn do vị trí xung quanh toàn trung tâm toàn rừng tràm và vùng sông nước”, ông Dũng cho biết.

Theo báo cáo nhanh của Sở Lao độngThượng binh và Xã hội tỉnh Long An, khoảng 17 giờ ngày 29.1 (mùng 2 tết), các học viên cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội (trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Long An) đóng tại xã Tân Tây (H. Thạnh Hóa, Long An) vừa ăn cơm xong, đã bất ngờ dừng lại trước cửa phòng không chịu vào, rồi đồng loạt la hét đòi “cho về tết”, sau đó bắt đầu quậy phá tưng bừng.

Các học viên sau đó tiếp tục tràn ra khắp các khu vực ở trung tâm, gặp gì đập nấy, rồi phá cửa trung tâm, chia thành từng nhóm chạy thẳng vào rừng tràm.

Lực lượng chức năng đã phải tiến hành phong tỏa một số tuyến đường, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường dẫn vào khu dân cư, sau đó liên tục kêu gọi các học viên tự giác quay trở lại trung tâm.

Theo thông tin ban đầu, hiện còn hơn 30 học viên đã đi sâu vào rừng tràm rộng hàng trăm ha nên việc việc vận động đưa các học viên này về trại gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Long An có diện tích rộng 8 ha, bao bọc là khu rừng tràm rộng trên 500 ha, nằm cách quốc lộ 62 khoảng hơn 1 km, hiện đang có 160 học viên chữa bệnh bắt buộc.

Khôi Nguyên