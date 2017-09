3 nội dung kiến nghị của tập thể tiểu thương chợ An Đông: Thứ nhất, yêu cầu UBND Q.5 ngay lập tức ban hành quyết định bãi bỏ hợp đồng (HĐ) cho thuê sạp có thời hạn đối với tiểu thương do vì HĐ này là vô hiệu do chợ truyền thống là không được thu tiền thuê quầy sạp. Thứ hai, yêu cầu UBND Q.5 công nhận quyền sở hữu quầy sạp của tiểu thương vì nguồn gốc chợ truyền thống An Đông là do tiểu thương đóng tiền trước 1 năm để xây dựng chợ. Thứ 3, yêu cầu UBND Q.5 phải gửi số tiền 217 tỉ đồng do tiểu thương chợ An Đông đóng góp để sửa chữa chợ từ năm 2013 vào ngân hàng do đại diện tiểu thương và ban quản lý cùng làm chủ tài khoản để giám sát việc thu chi.