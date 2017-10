Theo đó, việc gom rác tại một số xã, thị trấn, khu, cụm công nghiệp chỉ đạt ở mức trung bình, nếu thu gom hết thì số lượng sẽ rất lớn, nguồn kinh phí không thể đáp ứng.

Ông Út dẫn chứng, hiện bình quân chỉ gom mỗi ngày 83,8 tấn trong khi thực tế rác phải lấy khoảng 140 tấn/ngày. Kinh phí thu từ hộ dân theo quyết định của UBND tỉnh quy định là 1,67 tỉ đồng/tháng, trong khi chi phí ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại Nhà máy rác Tâm Sinh Nghĩa (xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa - gần giáp ranh với H.Đức Hòa) mỗi tháng tốn 3,17 tỉ đồng. Chỉ tính riêng việc xử lý rác thải , UBND H.Đức Hòa phải chi thêm mỗi tháng 1,49 tỉ đồng.

Theo UBND H.Đức Hòa, trên địa bàn huyện hiện có hai đơn vị làm nhiệm vụ thu gom rác là Công ty CP đô thị Đức Hòa và Hợp tác xã TM-DV môi trường công nghiệp Xanh. Từ tháng 1 đến đầu tháng 5.2017, hai đơn vị này trực tiếp thu phí dịch vụ vệ sinh, tự đảm bảo chi phí vận chuyển rác thải về các điểm trung chuyển của TP.HCM và bãi rác Phước Hiệp, H.Củ Chi (TP.HCM). Tuy nhiên, kể từ ngày 1.5, TP.HCM không đồng ý cho tiếp nhận rác từ H.Đức Hòa nên UBND H.Đức Hòa ký hợp đồng với Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa để xử lý rác.

Do UBND H.Đức Hòa chưa có chủ trương hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cho Công ty CP đô thị Đức Hòa và Hợp tác xã TM-DV môi trường công nghiệp Xanh thu gom rác nên ngày 15.9, hai đơn vị này ngưng thu gom. Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa cũng tạm ngưng không tiếp nhận xử lý rác của H.Đức Hòa. Một nguồn tin cho biết lý do ngưng tiếp nhận là hai đơn vị thu gom chưa thanh toán chi phí xử lý rác cho Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa. Rác không được thu gom, số lượng rác mỗi ngày cứ thế tăng lên, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường dân cư và các khu công nghiệp.

Để giải quyết tình trạng ùn ứ rác, trước mắt, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa đề nghị UBND tỉnh Long An điều chỉnh mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt để đảm bảo có nguồn chi cho đơn vị thu gom thực hiện. Ngoài ra, huyện cũng xin chủ trương cho tạm ứng ngân sách để các đơn vị thanh toán nợ với Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa. Về lâu dài, nếu được tỉnh đồng ý, UBND H.Đức Hòa kêu gọi xã hội hóa đầu tư thí điểm khu xử lý rác khoảng 100 tấn/ngày đêm, rộng từ 3 - 5 ha, đặt ở vị trí phù hợp.

Tại cuộc họp, H.Đức Hòa kiến nghị Sở TN-MT Long An hỗ trợ làm việc với Sở TN-MT TP.HCM cho phép H.Đức Hòa được hợp đồng xử lý rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp (H.Củ Chi) nhằm giảm bớt chi phí vận chuyển xử lý rác của huyện, do tuyến đường vận chuyển thuận lợi, cự ly gần hơn so với Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa.

