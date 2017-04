Chiều 24.4, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP.Hội An, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Toản (28 tuổi, trú phường Tân An, TP.Hội An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, vào những ngày đầu tháng 3, trên địa bàn TP.Hội An xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. Xác định đây là những vụ án nghiêm trọng, nên Công an TP.Hội An đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy nóng đối tượng.

Qua quá trình điều tra, xác minh Công an Hội An phát hiện Nguyễn Văn Toản có nhiều biểu hiện nghi vấn gây ra các vụ cướp giật thời gian qua nên tổ chức theo dõi, mật phục.

Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18.4, chị N.P.T (36 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú phường Cẩm An, TP Hội An) chạy xe đạp trên đường Lạc Long Quân theo hướng từ biển Cửa Đại đi biển An Bàng (TP.Hội An) thì bị Nguyễn Văn Toản (28 tuổi, ngụ P.Tân An, TP.Hội An) điều khiển xe máy BS 43K5 - 3076 đi cùng chiều áp sát, giật túi sách chứa 600.000 đồng, 20 USD, 20 Euro rồi bỏ chạy về hướng Đà Nẵng.

Lúc này, lực lượng Công an TP Hội An đang tuần tra thì phát hiện vụ việc liền truy đuổi. Khi Toản chạy đến khu phố Hà My Đông B (P.Điện Dương,TX.Điện Bàn, Quảng Nam) thì bị lực lượng Công an TP.Hội An đuổi kịp khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Toản khai nhận chỉ trong vòng 15 ngày đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản của du khách người nước ngoài với tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Hội An mở rộng điều tra, làm rõ.

Mạnh Cường