Ngày 24.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an TP.Cần Thơ cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thêm 4 người liên quan đến vụ giết người xảy ra tại vũ trường V18 Club (đường Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vào rạng sáng ngày 8.12.2016.

Bốn bị can vừa bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi), Bành Hoàng Hùng (28 tuổi), Đoàn Trung Hiếu (27 tuổi, cùng ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi “giết người”. Riêng Bành Hùng Anh (28 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Sau khi vụ án xảy ra, 4 nghi phạm (đã ra đầu thú) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội giết người gồm: Hoàng Quốc Việt (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy), Nguyễn Thanh Hậu (21 tuổi, ngụ H.Phong Điền), Huỳnh Mạnh Cường (30 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, cùng TP.Cần Thơ) và Nguyễn Đình Hữu Đăng (20 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, nội dung vụ án đến nay đã được xác định như sau: Khuya 7.12.2016, nhóm của anh Nguyễn Kim Sáng (33 tuổi, ngụ tỉnh Lai Châu, đang tạm trú tại TP.Cần Thơ) có tổng cộng 8 người đến vũ trường V18 để nhậu.

Cùng thời điểm này, nhóm của Cường, Hậu, Hùng Anh, Việt, Hiếu và một số người bạn cũng đến nhậu tại vũ trường V18. Trong đó, Cường, Hùng Anh là nhân viên giữ xe vũ trường V18, Hậu là nhân viên giữ xe khách sạn Quốc tế (kế bên).

Cuộc nhậu kéo dài đến 1 giờ sáng hôm sau (8.12.2016), do anh Sáng mệt nên mượn xe của bạn về trước. Đến bãi giữ xe, Đăng thấy anh Sáng ra lấy xe về nên yêu cầu thu 5.000 đồng. Anh Sáng không trả tiền mà lớn tiếng chửi nhóm bảo vệ giữ xe vì cho rằng mình là khách vào vũ trường chơi thì sao phải trả tiền nên dẫn đến cự cãi đánh nhau.

Bị đánh, anh Sáng chạy ngược lên vũ trường thông báo cho nhóm bạn biết và cùng nhau quay lại bãi giữ xe. Lúc này, nhóm của Cường, Hậu nghe có khách la lớn là dưới bãi giữ xe có đánh nhau nên chạy xuống. Lúc này, Hùng Anh cầm theo 2 ly bia để làm hung khí. Sau đó, anh Sáng đội mũ bảo hiểm dắt xe ra thì bị nhóm của Cường xúm vào đánh.

Anh Sáng bỏ chạy vào bên trong nhặt ly bia ném lại. Thấy vậy, Đăng lấy gậy bóng chày đánh vào đầu anh Sáng, sau đó dùng gậy kẹp cổ anh xuống đất để Việt cầm tuýp sắt đánh vào vùng đầu; Hiếu cầm vỏ chai bia đánh tiếp vào đầu nạn nhân; còn Duy và Kiệt cầm chai bia canh chừng bên ngoài. Do bị đánh liên tục nên anh Sáng bị bất tỉnh. Lúc này có người la lớn “coi chừng nó chết” thì cả nhóm mới dừng lại.

Anh Sáng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đến ngày 13.12.2016 thì tử vong. Còn anh Quang thì bị nhiều thương tích phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Mai Trâm