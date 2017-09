Mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản tại PVC, ngày 29.9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Anh Minh, Tổng giám đốc PVC; ông Bùi Mạnh Hiển, Chánh văn phòng PVC và ông Nguyễn Đức Hưng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Kế toán Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam. Cả 3 người này cùng bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản. Trong đó, các ông Nguyễn Đức Hưng và Bùi Mạnh Hiển bị bắt tạm giam, riêng ông Nguyễn Anh Minh được tại ngoại.

Ông Nguyễn Anh Minh, 40 tuổi, quê ở Nam Định. Cũng giống như người tiền nhiệm Trịnh Xuân Thanh, ông Minh trưởng thành từ Tổng công ty Sông Hồng.

Từ tháng 12.2009 đến đầu năm 2011, ông Nguyễn Anh Minh là Ủy viên HĐQT, sau đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Hà Nội (PVC - HN), là đơn vị thành viên của PVC

Đầu năm 2011, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc PVC. Đến tháng 4.2015, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVC.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hàng loạt bị can là lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam và PVC, trong đó có người tiền nhiệm của ông Minh là Trịnh Xuân Thanh , nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc PVC

tin liên quan Tạm giam ông Trịnh Xuân Thanh để điều tra Ngày 7.8, nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh tạm giam đối với bị can Trịnh Xuân Thanh để điều tra về hành vi cố ý làm trái và tham ô tài sản.

Được biết, các sai phạm của ông Nguyễn Anh Minh có liên quan đến thời kỳ ông này giữ các chức vụ quan trọng tại PVC, trong đó liên quan đến dự án nhiệt điện Vũng Áng - Quảng Trạch, các khoản tiền góp vốn giữa Công ty mẹ PVC và và các đơn vị thành viên, trong đó có PVC - HN.

Ngoài ra, thời gian qua dư luận phản ánh năm 2011, ông Minh là người đại diện cho PVC ký hợp đồng kinh tế giao thầu cho PVC-HN về việc thiết kế, mua sắm, xây dựng Dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ , giá trị hợp đồng gần 43,2 triệu USD. Theo quy định của luật Doanh nghiệp, giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nhưng cho đến nay không có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hợp đồng này được ký kết là vô hiệu, vi phạm luật Doanh nghiệp nhằm giấu lỗ cho PVC hơn 17 triệu USD (tương đương khoảng 350 tỉ đồng còn PVC - HN thì đang phải chịu lỗ sai luật Doanh nghiệp).

Hồi tháng 7.2016, cơ quan chức năng xác định trong giai đoạn 2011 - 2013, PVC đã để xảy ra nhiều sai phạm, bị thua lỗ 3.300 tỉ đồng. Sau đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành công an điều tra làm rõ vi phạm, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Thái Sơn