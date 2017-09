Tại TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Thủ tướng thị sát xã Kỳ Nam và Trường tiểu học Kỳ Nam. Thủ tướng chia sẻ thiệt hại với địa phương, nhà trường và động viên người dân và các thầy cô giáo sớm vượt qua khó khăn. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương cần hỗ trợ để nhanh chóng khắc phục thiệt hại nhằm đảm bảo nhu cầu học tập cho các em học sinh.

tin liên quan Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Không được để nhân dân đói cơm, sống màn trời chiếu đất' Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc quyết liệt để giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau sự tàn phá của cơn bão số 10 , không được để dân đói ăn, sống màn trời chiếu đất. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng biểu dương Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã thực hiện đúng chỉ đạo để giảm thiểu thiệt hại, nhất là thiệt hại về người trong cơn bão lớn. Thủ tướng yêu cầu tối đa 5 ngày sau bão, toàn bộ người dân phải có điện sinh hoạt, sản xuất. Các lực lượng quân đội, công an tăng cường đủ quân số để giúp đỡ nhân dân khắc phục hạ tầng, khôi phục sản xuất, nhất là vụ đông sắp tới. Tinh thần là không được để nhân dân sống màn trời chiếu đất, đứt bữa, đói cơm, môi trường dịch bệnh. Thủ tướng cũng đồng ý giải quyết hỗ trợ khoảng 1.000 - 1.200 tấn gạo cho nhân dân Hà Tĩnh; hỗ trợ trực tiếp 40 tỉ đồng để xây dựng cột ăng ten; hỗ trợ giống vụ đông cho người dân.

Tại Nghệ An, Thủ tướng đã đến kiểm tra, thăm hỏi các giáo viên tại Trường tiểu học Nghi Hải (P.Nghi Hải, TX.Cửa Lò), ngôi trường bị ảnh hưởng nặng của bão, thiệt hại khoảng hơn 1 tỉ đồng. Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục huy động các lực lượng để dọn vệ sinh môi trường, kết hợp với quân đội, công an hỗ trợ dân khắc phục hậu quả của bão, sửa sang trường học để vào ngày thứ hai tới học sinh trở lại trường; đảm bảo điện, nước sinh hoạt cho nhân dân.



Phạm Đức - Khánh Hoan