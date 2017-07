Trước đó, doanh nghiệp (DN) này có văn bản đề nghị được lấy tro xỉ than để san lấp mặt bằng, xây dựng nhà máy làm gạch từ tro xỉ than.

Công ty CP đầu tư Mãi Xanh đã ký kết với Tổng công ty phát điện 3, tiêu thụ tro xỉ than ở Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để làm gạch. Theo kế hoạch, trong tháng 6, dây chuyền nhà máy sản xuất gạch được DN này nhập về từ Singapore và sẽ lắp đặt vào cuối tháng 8.

Ngày 4.7, PV Thanh Niên ghi nhận tại công trường nhà máy làm gạch từ tro xỉ than của Công ty CP đầu tư Mãi Xanh đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng.

“Bãi xỉ than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã cao trên 10 m. Đó là chưa tính Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã đốt thử than thành công ở tổ máy số 1. Dự kiến năm 2018, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ chính thức hoạt động, đổ xỉ chung với bãi xỉ than của Vĩnh Tân 2. Do vậy, nếu nhà máy sản xuất gạch từ tro xỉ than của Công ty CP đầu tư Mãi Xanh xây dựng chậm, không kịp tiến độ thì nguy cơ ô nhiễm từ bãi xỉ ngày càng lớn”, một cán bộ H.Tuy Phong lo ngại.

Theo UBND H.Tuy Phong, hiện nay còn 10 hộ dân không chịu nhận tiền đền bù để bàn giao đất xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng. Việc chuẩn bị khu tái định cư (khu tái định cư Động Từ Bi) cho 27 hộ dân đủ điều kiện tái định cư vẫn chưa hoàn chỉnh. Đối với việc thi công kênh thoát lũ cho bãi xỉ, hiện vẫn còn 3 hộ dân chưa bàn giao đất nên chưa thể thực hiện.

