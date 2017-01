Quy định rõ các khoản bồi thường oan sai Sáng 9.1, Ủy ban Thường vụ QH thảo luận về dự thảo luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi). Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, còn rất nhiều vấn đề nếu không quy định cụ thể thì rất khó cho các cơ quan trong việc giải quyết bồi thường oan sai. Dẫn chứng vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết sau kiểm điểm lại thì các cơ quan liên quan nói việc vận dụng bồi thường cho ông Chấn không đúng, dẫn đến việc bồi thường quá cao, nhưng các trường hợp bồi thường sau đều căn cứ vào vụ của ông Chấn để yêu cầu bồi thường như một “tiền lệ”.

Theo báo cáo của Ủy ban Pháp luật, có ý kiến đại biểu QH đề nghị thành lập Quỹ bồi thường độc lập, nguồn thu của quỹ được trích từ một phần tiền phạt xử lý vi phạm hành chính, tiền do phạm tội mà có, tiền hoàn trả của người thi hành công vụ và một số nguồn thu hợp pháp khác. Cơ quan quản lý bồi thường nhà nước quản lý, chi trả và quyết toán quỹ theo quy định của luật Ngân sách nhà nước. Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đồng ý hoạt động của nhà nước thì phải do ngân sách đảm nhiệm, dù là tiền xử phạt hay khoản thu khác cũng đều là tiền ngân sách, nhưng không đồng tình với việc lập quỹ vì “đã có nhiều quỹ quá rồi, mà quỹ thì cũng hoạt động từ ngân sách”.

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng nhân danh nhà nước, công quyền mà làm oan, sai thì trước mắt lấy ngân sách bồi thường để đảm bảo quyền lợi của người bị oan. Bên cạnh đó, cũng xác định mức bồi hoàn tương xứng để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. “Có những quy định lâu nay người ta bức xúc vì muốn bồi thường phải có hóa đơn chứng từ. Trên thực tế, người bị oan sai không thể xác định được hóa đơn chứng từ cụ thể. Vấn đề lấy tiền ở đâu? Người làm ra oan sai không làm với tư cách cá nhân mà nhân danh nhà nước và công quyền. Do đó, tiền đền bù cho người bị oan đầu tiên phải lấy từ nhà nước, sau đó mới tính khoản bồi hoàn”, bà Nga nêu chính kiến.