Một số nơi trên 370C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,90C, Con Cuông (Nghệ An) 38,50C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,50C, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,30C. Dự báo hôm nay (21.4) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 380C, có nơi trên 390C. Tuy nhiên, từ chiều tối 21.4, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm 21.4, ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và rải rác có giông.



Chí Nhân