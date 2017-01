Theo cơ quan công an, qua điều tra cho thấy ông Dũng và bà H.T.K.P hợp tác mở Phòng khám đa khoa Trung Thanh và giữa hai người phát sinh mâu thuẫn nhưng chưa được giải quyết. Khoảng 10 giờ 30 ngày 8.11.2016, ông Dũng mua 4 ly sinh tố vào phòng khám để uống.

Lúc này, thấy ly sinh tố của ông Dũng để trên nóc tủ lạnh (chưa uống - PV), sợ hư nên bà P. cầm bỏ vào bên trong tủ lạnh có sự chứng kiến của bà N.T.L (vợ ông Dũng) và kế toán phòng khám. Đến khoảng 11 giờ 40 cùng ngày, ông Dũng lấy ly sinh tố rồi thông báo: “Ly sinh tố có độc” và tố bà P. đầu độc mình, nên điện báo công an.

Qua điều tra, có 2 nhân chứng (bà L. và một điều dưỡng) khai thấy bà P. vứt lọ nhựa (nghi đựng chất độc) qua lỗ thông gió. Tuy nhiên, hiện trường cho thấy vị trí lọ nhựa đựng chất độc (đã thu giữ) nằm trước phòng kế toán, cách lỗ thông gió trên là 2,5 m nên bà P. không thể ném tới vị trí đó (qua lỗ thông gió - PV). Do đó, lời khai của bà L. và điều dưỡng không có căn cứ. Cũng theo Công an H.Thống Nhất, 1 trong 4 ly sinh tố do ông Dũng mua vào có chứa loại chất độc difenoconazole (chất độc thuộc nhóm II) nhưng quá trình điều tra không chứng minh được ai bỏ vào.

Gia Khánh