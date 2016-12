Rạng sáng 23.12, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.7 (TP.HCM) phối hợp với Công an P.Tân Hưng kiểm tra 2 phòng cho thuê tại căn nhà trên đường số 9, P.Tân Hưng, Q.7 (khu dân cư Him Lam).

Lúc đó khoảng 1 giờ 30, lực lượng phối hợp bất ngờ ập vào phòng 102, 202 của căn nhà nói trên, bắt quả tang 17 người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua thử nhanh, công an xác định có 9 người dương tính với ma túy. Đáng chú ý, cơ quan công an thu giữ trong ví của Nguyễn Văn Lợi (43 tuổi, ngụ Q.8) có 2 bịch ni lông chứa ma túy "đá"; 1 túi xách tại phòng 102 có 12 bịch ni lông chứa tinh thể nhiều màu trắng, vàng; 1 bịch ni lông đựng 23 viên thuốc lắc cùng 5 ô tô của nhóm người nói trên. Cũng vào rạng sáng 23.12, Công an Q.3 (TP.HCM) kiểm tra quán bar Barocco (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8) và quán bar Canalis (đường Hai Bà Trưng, P.6) phát hiện 89 người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Công an thu giữ nhiều chất bột màu trắng nghi là ma túy, thuốc lắc và cỏ Mỹ (một loại chất gây nghiện giống cần sa) cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.



Trong khi đó, Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) hôm qua bất ngờ đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke Gold 611 (đường Cách Mạng Tháng 8, P.3) phát hiện 20 thanh niên tại đây dương tính với ma túy. Công an TP.Tây Ninh đã xử phạt hành chính những người này về hành vi sử dụng chất ma túy với số tiền 15 triệu đồng. Thanh Niên