Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 2.10, trên đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 ô tô chở khách khiến 6 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ kể trên, ô tô loại 16 chỗ biển số 67B-004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh. Khi đến khu vực trên đã xảy va chạm với xe ô tô khách (loại 45 chỗ) 70B-015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ô tô 16 chỗ hư hỏng hoàn toàn; tài xế Hồ chết tại chỗ. Cũng trên ô tô 16 chỗ, ngoài tài xế còn có 5 hành khách tử vong tại chỗ, 8 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu.

Sáng cùng ngày, theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, trong 8 nạn nhân đang cấp cứu, hiện có 3 ca nặng và 1 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả nạn nhân đều bị đa chấn thương.

Riêng xe khách 45 chỗ, thời điểm này chỉ có tài xế Vinh điều khiển.

Sau khi xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Phạm Văn Tân, Trưởng Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tây Ninh cùng các Phó Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Tri Phương, Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu Nguyễn Thị Xuân Hương và lãnh đạo huyện Dương Minh Châu có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý tai nạn giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành điều tra làm rõ.







Giang Phương