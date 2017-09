Cáo trạng khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Quá trình điều tra, xác định từ tháng 9.2014 đến thời điểm bị bắt, lợi dụng công việc của mình là trinh sát địa bàn của Tổ kiểm soát 1 thuộc Đội kiểm soát hải quan, có nhiệm vụ kiểm tra phát hiện, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại của tổ chức, cá nhân, Duy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận để nhận hối lộ của 50 doanh nghiệp để các doanh nghiệp này không bị kiểm tra thực tế hàng hóa.

Nguyễn Trường Duy đã sử dụng căn nhà của mẹ đẻ là bà Nhiên (đường Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) và phòng làm việc ở cảng Cát Lái làm nơi nhận tiền.



Cáo trạng cũng nêu đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Nhà nước trong lĩnh vực Hải quan, gây cản trở hoạt động của các doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành Hải quan.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, ngày 29.12.2015, qua xác minh tố giác, tin báo tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp Duy sau khi bị cáo từ Trung Quốc về Việt Nam. Khám xét tại nhà, Cơ quan An Ninh điều tra thu giữ 64 phong bì và giấy gói, phong bì đựng tiền, trong đó có tổng cộng hơn 964 triệu đồng.