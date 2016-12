Ngày 24.12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Lưu Thị Diễm Hằng (32 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22.12, Công an TX.Dĩ An kiểm tra một tiệm cầm đồ trên địa bàn thì phát hiện Hằng đang làm thủ tục cầm cố chiếc xe du lịch hiệu Honda CRV BS 51F7… lấy 790 triệu đồng. Qua kiểm tra, Hằng xuất trình giấy tờ xe do Hằng đứng tên nhưng có nhiều điểm nghi vấn. Công an TX.Dĩ An đã đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương xác minh thì phát hiện chiếc xe này do một người khác ở TP.HCM đứng tên. Hằng được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hằng khai do lâm vào cảnh nợ nần nên thuê chiếc xe trên của một công ty du lịch vận tải ở TP.HCM, rồi nhờ người khác làm giấy tờ giả mang tên mình với số tiền 7,5 triệu đồng. Khi có giấy tờ giả, ngày 28.11, Hằng mang xe đến tiệm cầm đồ ở TX.Dĩ An cầm cố 700 triệu đồng. Sau khi cầm được 3 ngày, Hằng đến tiệm cầm đồ xin lấy lại xe và giấy tờ để bán cho người khác. Để thuyết phục chủ tiệm cầm đồ, Hằng mang đến chiếc xe hiệu Toyota Fortuner BS 51A… (chiếc xe này cũng do Hằng đi thuê, rồi làm giả giấy tờ mang tên Hằng - PV) để thế chấp lấy chiếc xe CRV BS 51F7... Sau khi lấy được chiếc xe 51F7... Hằng tiếp tục dùng giấy tờ giả mang đến một tiệm cầm đồ khác ở TX.Dĩ An cầm cố thì bị công an phát hiện.

Mở rộng điều tra, tính đến chiều 24.12, Công an TX.Dĩ An đã thu hồi được 12 chiếc xe du lịch do Hằng thuê rồi mang đi cầm cố. Một lãnh đạo Công an TX.Dĩ An cho biết theo điều tra ban đầu, Hằng đã thuê trên 30 chiếc xe du lịch rồi làm giấy tờ giả mang tên mình đưa đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.





Đỗ Trường