Trước đó, tháng 8.2015, Khuyên đến TP.Đông Hà (Quảng Trị), đưa chiếc ô tô BS 37A-223.19 đến cầm cố cho anh N.H.T (trú TP.Đông Hà) số tiền 500 triệu đồng. Để chứng minh, Khuyên đưa ra CMND, giấy chứng nhận đăng ký (do Phòng CSGT Công an Nghệ An cấp), giấy chứng nhận kiểm định (do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Nghệ An cấp)…

Tuy nhiên, đến ngày 21.8.2015, anh T. điều khiển ô tô này trên địa bàn TP.Đông Hà thì bị CSGT kiểm tra, sau đó phát hiện các loại giấy tờ xe liên quan đều được làm giả.

Trong khi vụ việc được ráo riết điều tra thì tháng 11.2015, Khuyên (trú Cẩm Duệ, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ do lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên mức án 13 năm tù. Ngày 20.9.2016, Công an tỉnh Quảng Trị trích xuất, dẫn giải Khuyên để phục vụ điều tra.

Tại phiên xử hôm qua, Khuyên thừa nhận đã kết bạn qua mạng xã hội và mua chiếc ô tô trên từ một người tên Thành (không rõ lai lịch) rồi nhờ người này làm giấy tờ giả với số tiền 20 triệu đồng. Khuyên bị buộc bồi thường số tiền đã lừa đảo của anh T.; riêng chiếc ô tô bị sung công quỹ.





Nguyễn Phúc