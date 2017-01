Đến tối ngày 1.1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông mới tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ lật thuyền ở hồ thủy điện Đắk N'Teng (thôn 3A, xã Quảng Sơn, H.Đắk G'long, Đắk Nông).

Theo ông Ngô Anh Sáng, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, khoảng 7 giờ 30 ngày 1.1, chiếc thuyền chở 5 người đi thu hái cà phê trở về ra giữa hồ thủy điện Đắk N'Teng được một đoạn thì bất ngờ bị nước nhấn chìm

Cả 5 người trên thuyền đều trong một gia đình, gồm: vợ chồng anh Đặng Anh Quốc (37 tuổi), chị Lý Thị Mai (33 tuổi) cùng hai con Đặng Anh Giáp (10 tuổi), Đặng Thị Thảo Vy (6 tuổi) và anh Lý Văn Tiến (27 tuổi, em trai chị Mai, thông tin ban đầu là Vĩ Văn Tiến).



Anh Huỳnh Văn Tiền, một trong những người chứng kiến sự việc và trực tiếp cứu các nạn nhân, cho biết: “Lúc đó tôi đang ở bờ bên kia, khi nghe tiếng kêu cứu tôi cùng một người hàng xóm liền vội lấy xuồng máy chạy ra ứng cứu. Tuy nhiên, gió to khiến thuyền chìm quá nhanh nên khi thuyền máy của tôi đến nơi thì chỉ kịp vớt được 2 mẹ con chị Mai và cháu Vy đang bám ở một vật nổi trên mặt nước".

"Anh Quý (người hàng xóm) chạy xuồng máy đưa 2 mẹ con vào bờ, còn một mình tôi liền nhảy xuống hồ để tìm kiếm 3 người còn lại, nhưng do nước sâu và lạnh, lặn tìm gần một giờ đồng hồ nhưng vẫn không tìm thấy”, anh Tiền cho biết thêm.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi trở về từ cõi chết, chị Lý Thị Mai, nạn nhân được may mắn cứu sống, nức nở kể lại: “Khi thuyền đi cách xa bờ gần 100 m thì bất ngờ gặp gió lớn, nước tạt hắt vào mũi thuyền khiến hơn 1 tấn cà phê chất trên thuyền bị ướt và chìm dần. Do thuyền chở quá nặng và nước vào nên chìm rất nhanh, khiến mọi người trên thuyền không kịp trở tay. Lúc đó tôi hoảng quá, chỉ nghe tiếng chồng tôi hét to "ôm hai con", "ôm con" rồi tắt lịm hẳn, sau đó tôi không còn biết gì nữa”.

Theo chị Mai, lúc rơi xuống nước chị Mai ôm cháu Vy vào lòng rồi bám vào một bao vỏ bắp khô đang nổi trên mặt nước, sau đó có người vớt 2 mẹ con đưa lên bờ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk nông đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày (1.1) mới tìm được thi thể nạn nhân cuối cùng.

Cũng trong chiều qua (1.1), lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm những người bị nạn. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã đến Trạm y tế xã Quảng Sơn thăm hỏi, động viên mẹ con chị Mai và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Phan Bá - Trung Chuyên