Ngày 31.12, Công an H.Đông Hòa, cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đặng Tấn Đạt (20 tuổi), Nguyễn Duy Pha (19 tuổi, cùng ở thị trấn Hòa Hiệp Trung), Nguyễn Thanh Son (19 tuổi, xã Hòa Hiệp Nam) và Nguyễn Ngô Thanh Bình (18 tuổi, ở Hòa Xuân Tây) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 28.12, Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thị trấn Hòa Hiệp Trung tiến hành xác minh khi nghi ngờ một thanh niên đi xe máy BS 78H - 0765 là xe gian. Qua đấu tranh, thanh niên này khai nhận là xe trộm cắp nên Công an H.Đông Hòa đã lập chuyên án điều tra và xác định nhóm này đã gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy. Hiện cơ quan chức năng đã thu hồi 4 xe máy, tiếp tục truy thu các xe còn lại và đang mở rộng điều tra làm rõ các vụ án liên quan đến nhóm trộm này.

Công an H.Đông Hòa cho biết trước đó đã bắt 2 thanh niên gây ra 9 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện này. Hiện cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngoại đối với Nguyễn Xuân Diệu (18 tuổi) và Tổng Duy Lai (17 tuổi, cùng ở thị trấn Hòa Hiệp Trung) về trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, sáng 27.12, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Viện KSND tỉnh Phú Yên trao trả 26 xe máy là tang vật do nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy qui mô lớn trên địa bàn Phú Yên và Gia Lai thực hiện trong thời gian qua cho người bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bi can, gồm: Phan Ngọc Châu, Lương Công Tới, Lê Văn Huân (cùng ở H.Phú Hòa) và Phan Tấn Tài (H.Đông Hòa); khởi tố cho tại ngoại 6 bị can gồm: Nguyễn Kim Thành, Nguyễn Ngọc Cường, Đoàn Tấn Vũ, Huỳnh Văn Cường, Nguyễn Việt Cường (cùng ở H.Phú Hòa) và Phan Tấn Tú (ở H.Đông Hòa).

Số bị can này đã cấu kết với một số đối tượng khác thực hiện 31 vụ trộm xe máy trên địa bàn Phú Yên và Gia Lai đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

