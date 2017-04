Trước đó, chiều tối ngày 12.4, mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã làm sập và tốc mái nhiều nhà cửa, gây hư hỏng nhiều diện tích cây cối và hoa màu của người dân thôn Anh Dũng, xã Sa Nghĩa.

Toàn thôn có 15 ngôi nhà bị sập và tốc mái, trong đó 6 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn; hệ thống chuồng trại chăn nuôi của 21 gia đình bị hư hỏng nặng. Rất may không có thiệt hại về người. Do nhà sập và tốc mái trong lúc trời mưa to nên nhiều tài sản của bà con bị ướt và hư hỏng.

Theo ông Đỗ Thành Tới, Trưởng thôn Anh Dũng, mưa lớn và lốc xoáy cũng đã gây thiệt hại nhiều diện tích cao su, cà phê và hoa màu trên địa bàn.