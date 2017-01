Sáng 26.1 (tức 29 tháng Chạp), nhiều khu vực trũng thấp ở 2 xã An Định và An Nghiệp, H.Tuy An (Phú Yên ) bị ngập úng cục bộ khiến đời sống và sinh hoạt của người dân nơi đây bị đảo lộn trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

tin liên quan Phú Yên: Mưa lũ gây ngập vùng hạ du Mưa lớn cùng với việc xả lũ đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngập nặng, nhiều hecta hoa màu cũng bị hư hại.

Đợt ngập này không gây hư hại về nhà ở của người dân, nhưng nước lũ đã gây ngập hơn 600 m của tuyến ĐT650, đoạn qua khu vực cầu Cây Cam (xã An Định), với mực nước ngập cao từ 0,6 - 0,8 m.

Hai tuyến giao thông liên xã tại thôn Phong Hậu (xã An Định) và Định Phong (xã An Định) bị ngập sâu từ 30 - 50 cm, khiến việc đi lại của người dân trong dịp Tết gặp không ít khó khăn, vất vả.

Nước lũ đã gây ngập úng hơn 650 ha lúa vụ đông xuân 2016 - 2017, đã gieo sạ được từ 6 - 30 ngày. Mực nước trong chân ruộng đến sáng ngày 26.1 vẫn còn mức cao, từ 0,8 - 1,2 m.

tin liên quan Bão Nockten vào Biển Đông: Thay đổi để ứng phó với mưa bão bất thường Tình hình mưa bão diễn biến bất thường, biến đổi khí hậu khiến công tác ứng phó mưa lũ, sản xuất nông nghiệp... cần được thay đổi để phù hợp

Đức Huy