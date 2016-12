* Siêu bão tấn công Philippines

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 27.12 trở đi, thời tiết miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đó, vùng núi cao nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, nhiệt độ các tỉnh đồng bằng Bắc bộ phổ biến trong khoảng 14 - 16 độ C. Thời tiết khu vực Hà Nội từ ngày 27.12 trở đi sẽ chuyển rét. Đợt không khí lạnh này gây ra các hiện tượng thời tiết xấu trên các vùng biển vịnh Bắc bộ, khu vực bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ với gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9 khiến biển động mạnh, sóng cao từ 2 - 4 m.