Khoảng 8 giờ 30 ngày 19.9, trên QL18A, đoạn qua P.Đông Mai (TX.Quảng Yên, Quảng Ninh), Đội CSGT 1-18 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện Đoàn Văn Ba (34 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, H.Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển ô tô vận chuyển 360 kg mỡ động vật không kiểm định đi tiêu thụ. Ba khai mua số mỡ trên tại các chợ ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh) để mang về TP.Hải Phòng tiêu thụ.

Lúc 10 giờ cùng ngày, cũng tại QL18A, đoạn qua P.Đông Mai, Đội CSGT 1-18 lại phát hiện 800 kg hàu thịt không giấy tờ, đang bốc mùi hôi thối trên xe khách do tài xế Hà Thục Hiệp (33 tuổi, trú P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An) điều khiển. Hiệp khai mua số hàu trên tại khu vực biên giới thuộc TP.Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vận chuyển về TP.Vinh (Nghệ An) bán.

Chiều 19.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phạt hành chính các tài xế Ba và Hiệp với mức mỗi người 20 triệu đồng và tiêu hủy 2 lô thực phẩm nêu trên.

Lã Nghĩa Hiếu