Cứu tàu chở cán bộ đài khí tượng gặp nạn trên biển

Ngày 16.7, ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực bắc Trung bộ, cho biết sau 3 giờ trôi tự do trên biển, tàu chở cán bộ đài khí tượng trên đường từ đảo Hòn Ngư (Nghệ An) vào đất liền đã được tàu cá của ngư dân lai dắt vào bờ an toàn. Theo ông Lượng, sau một ngày ra đảo Hòn Ngư sửa chữa thiết bị, phục vụ ứng phó bão số 2, khoảng 13 giờ ngày 16.7, tàu chở 8 cán bộ của Đài bắc Trung bộ và mạng lưới khí tượng thủy văn T.Ư từ đảo này trở về đất liền thì bị hỏng máy, trôi tự do trên biển. Các thành viên trên tàu đã liên lạc về Trung tâm cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An nhờ hỗ trợ. Đến 15 giờ chiều 16.7, 8 cán bộ khí tượng thủy văn cùng chủ của chiếc tàu gặp nạn đã được một tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần đó lai dắt vào bờ biển TX.Cửa Lò (Nghệ An).

K.Hoan - P.Ngọc