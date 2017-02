Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 1 - 3.2, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về gây lũ ở hạ lưu sông Côn thuộc 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, hàng trăm héc ta ruộng sạ xong từ 5 - 20 ngày bị ngập sâu; 100 ha ruộng ven đê Đông thuộc 2 xã Phước Thắng (H.Tuy Phước) và Cát Chánh (H.Phù Cát) vẫn chưa gieo sạ được.

Ông Phạm Quang Ân, Phó phòng NN-PTNT H.Tuy Phước, cho biết: Bước đầu xác định có trên 500 ha lúa thuộc các xã ven đầm Thị Nại bị ngập, trong đó 2 xã Phước Hòa và Phước Thắng có diện tích bị ngập lên đến 450 ha, hiện lũ đang tiếp tục đổ về nên số diện tích lúa bị ngập có thể tăng lên.



Tại Phú Yên, mưa kéo dài từ ngày 1 đến 3.2 khiến các vùng trũng ở các huyện Đông Hòa và Tuy An bị ngập nặng. Ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND H.Đông Hòa, cho biết có hơn 650 ha lúa vụ đông xuân mới gieo sạ đã bị ngập úng nặng, trong đó nhiều diện tích đã gieo sạ lần thứ 4. “Hiện đã trễ so với lịch thời vụ gieo sạ nên UBND huyện đã họp khẩn các xã, liên hệ với các địa phương bạn mua giống ngắn ngày để hỗ trợ cho người dân kịp thời gieo sạ, bởi cuối vụ đông xuân dễ xảy ra tình trạng thiếu nước”, ông Hòa nói. Trong khi đó, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết mưa kéo dài và hồ thủy lợi Đồng Tròn xả lũ điều tiết nên khiến vùng hạ lưu sông Kỳ Lộ bị ngập. Toàn H.Tuy An có khoảng 900 ha lúa vụ đông xuân bị ngập, trong đó có khoảng 250 ha phải gieo sạ lại. Ông Thành nói: “Chưa có năm nào tình trạng ngập lụt kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân như năm nay. Huyện cũng đang nỗ lực tìm giống để hỗ trợ người dân gieo sạ khi nước rút”.

Chiều qua 3.2, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết mặc dù đã nhiều lần trao đổi với lãnh đạo Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 và nhà thầu thi công tuyến QL1A đoạn từ cầu An Tân vào đến dốc Sỏi (H.Núi Thành) để xử lý tình huống, nhưng tiến độ thi công vẫn ngưng trệ do mưa kéo dài nhiều ngày liền trước Tết Nguyên đán. Những ngày sau tết, đặc biệt trong ngày 2 và 3.2, tình trạng ách tắc giao thông diễn biến nghiêm trọng tại khu vực này, kẹt xe kéo dài hàng cây số; nhiều hành khách trễ chuyến bay khi đến sân bay Chu Lai. Dù nhà thầu đã tập kết sẵn vật liệu nhưng vẫn không cải thiện được tình hình, thời tiết xấu không cho phép triển khai thi công; việc san lấp ổ gà chỉ là giải pháp tình thế.

* Chiều 3.2, mưa đá kèm mưa rào nhẹ đã xảy ra tại vùng núi cao Phanxipang (TT.Sa Pa, Lào Cai), kéo dài khoảng 20 phút. Sau cơn mưa, nhiều hạt đá nhỏ rơi xuống, dồn lại thành lớp đá mỏng trên lối đi và bám dưới các gốc cây (ảnh nhỏ). Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, thời điểm xuất hiện mưa đá, nhiệt độ tại TT.Sa Pa là 120C, nếu tính chênh lệch về độ cao thì khu vực đỉnh núi Phanxipang giảm xuống chỉ còn 20C. Mưa đá xảy ra do chiều 3.2 Sa Pa chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, sinh mây đối lưu phát triển mạnh.

Lê Minh - Đức Huy - H.X.Huỳnh- P.Hậu