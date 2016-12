Các khách hàng làm đơn tố cáo Công ty TNHH sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và đầu tư Việt Thái (Công ty Việt Thái) có trụ sở tại 270 Trường Chinh, P.Khương Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội, do ông Nguyễn Vũ Hùng làm tổng giám đốc, thu tiền nhưng không giao nhà cho khách hàng.

Theo đơn tố cáo của hàng chục người gửi đến Báo Thanh Niên, năm 2011, UBND TP.Hà Nội chấp thuận cho Công ty CP đầu tư và phát triển nhà số 5 (Công ty Handico 5) nghiên cứu lập và thực hiện dự án (DA) đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tại P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty Việt Thái được giao hỗ trợ một phần công việc phát triển DA. Năm 2014, DA được chuyển thành nhà ở xã hội do Công ty Handico 5 thực hiện với quy mô 1 tòa nhà 22 tầng. Tuy nhiên, Công ty Việt Thái đã môi giới, nhận hồ sơ xét duyệt mua nhà, thu tiền góp vốn và khoản tiền chênh lệch không có trong giá bán chính thức của hàng chục khách hàng.

“Khi tìm hiểu DA, chúng tôi tin đây là hình thức kêu gọi vốn của nhà đầu tư để thực hiện DA và việc đầu tư được hưởng 1 căn hộ theo số tiền đóng góp, đúng như hợp đồng góp vốn được ký kết với Công ty Việt Thái. Sau đó, khi ký hợp đồng mua bán căn hộ sẽ nộp nốt số tiền còn lại. Giá trị góp vốn của khách hàng khác nhau tùy vào giá trị căn hộ, dao động từ khoảng 190 triệu đồng đến gần 300 triệu đồng/căn, chưa kể khoản tiền chênh lệch lên đến vài chục triệu đồng/căn”, chị Lê Thị Hoàng Yến, 30 tuổi, một khách hàng mua nhà cho biết.

Cũng theo chị Yến, nhiều khách hàng giống mình, lo lắng hồ sơ không được duyệt nên khi tìm hiểu qua môi giới, biết đến Công ty Việt Thái, được xem giấy ủy quyền và đặc biệt, biết ông Nguyễn Vũ Hùng đang làm ở Tổng cục V, Bộ Công an nên càng tin tưởng. “Tháng 10.2015, tôi đến Công ty Việt Thái, ông Nguyễn Vũ Hùng liền giục nộp hồ sơ nhanh kẻo hết suất. Nôn nóng mua nhà nên tôi đã chọn mua căn hộ diện tích 69,97 m2 tại tầng 5 với giá gần 210 triệu đồng, kèm 60 triệu đồng chênh lệch ngoài. Sau này tôi mới biết, căn hộ tại tầng 5, 6 thuộc diện cho thuê mua, phải thuê trong 5 năm với giá khoảng 2 triệu đồng/căn/tháng tùy theo diện tích. Hết 5 năm mới có thể mua lại và phải đặt cọc trước đó 50% tiền nhà. Nhưng đến nay, đã hơn 1 năm, vẫn không có tín hiệu tích cực nào từ phía Công ty Việt Thái”, chị Yến cho biết.

Khoảng gần 100 khách hàng như chị Yến vẫn chưa được ký hợp đồng mua nhà. Quá sốt ruột, chị Yến cùng nhiều khách hàng khác gọi điện liên hệ với ông Hùng để hỏi về việc ký hợp đồng mua bán cũng như nhận nhà theo cam kết, đều chỉ nhận được tin nhắn của Tổng giám đốc Công ty Việt Thái hứa hẹn, trì hoãn thời gian ký hợp đồng mua nhà, bàn giao căn hộ. Sau đó, Công ty Việt Thái có gửi văn bản cho các khách hàng do ông Nguyễn Vũ Hùng ký có nội dung xin lùi thời hạn ký hợp đồng mua bán, đồng thời yêu cầu khách hàng kiểm tra thông tin, chuẩn bị tiền để nộp tiếp. Nhóm khách hàng cũng cho biết, đến cuối năm 2016, không ai liên lạc được với ông Nguyễn Vũ Hùng.

Nhiều khách hàng sốt ruột đã tìm đến Công ty Handico 5 để hỏi thì được biết, Công ty Việt Thái không có chức năng bán nhà hay ký hợp đồng với khách hàng. Gần 100 khách hàng lo lắng, tổng số tiền gần 20 tỉ đồng đã nộp cho Công ty Việt Thái có nguy cơ mất trắng.

Việc làm cá nhân

Quá bức xúc, nhóm khách hàng đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Vũ Hùng lên Tổng cục V. Ngày 5.8 vừa qua, Thanh tra Tổng cục V đã có buổi làm việc với nhóm khách hàng. Theo đó, ông Phạm Minh Hiếu là thanh tra viên chính, khẳng định việc ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng DA nhà ở xã hội giữa nhóm người gửi đơn thư với Công ty Việt Thái là việc làm cá nhân của ông Nguyễn Vũ Hùng. Tổng cục V không có chức năng thực hiện DA liên quan đến bất động sản, không phải là chủ đầu tư mà cũng chỉ là khách hàng của Công ty Handico 5. Do vậy, Tổng cục V đề nghị nhóm khách hàng tiếp tục liên hệ Công ty Việt Thái để giải quyết hoặc có thể gửi đơn lên các cơ quan chức năng giải quyết theo pháp luật.

Ông Trần Văn Can, Chủ tịch HĐQT Công ty Handico 5 là chủ đầu tư DA, cho biết công ty không hề hứa hẹn hoặc ký kết gì với Công ty Việt Thái liên quan đến nhóm khách hàng nêu trên. Hiện, đơn vị đã bán hết căn hộ theo hình thức bốc thăm mua nhà , và bàn giao căn hộ cho người trúng quyền mua. Ông Can cũng xác nhận, gần đây có làm việc với cơ quan công an liên quan đến vụ việc lừa đảo mua nhà ở xã hội ở DA do Công ty Handico 5 thực hiện.