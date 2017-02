Theo thông tin ban đầu khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4.2 (mùng 8 tết), xe khách 29 chỗ BS 66B-004.16 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (60 tuổi) quê Đồng Tháp điều khiển, lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương (chở khách đi từ H.Hồng Ngự, Đồng Tháp lên TP.HCM). Khi xe vừa qua điểm xuống Bến Lức, đến km 16+500 thuộc địa bàn H.Bến Lức, bất ngờ xe phát hỏa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Long An điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau 30 phút chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn nhưng xe khách bị lửa thiêu rụi trơ khung.

Một thành viên đội cứu hộ đường cao tốc bức xúc cho biết, khi có tai nạn xảy ra gây ùn tắc giao thông, rất nhiều ô tô nhất là xe khách hay tranh thủ chạy vào làn dừng khẩn cấp làm cho xe cứu hộ và xe cấp cứu không thể di chuyển được, kể cả xe cứu hỏa và xe CSGT cũng bó tay.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, hành khách trên xe bị nạn đã được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Chiều 4.2, ông Phùng Văn On, Phó ban an toàn giao thông tỉnh Long An xác nhận, vụ xe khách cháy trên đường cao tốc Trung Lương - TPHCM, phương tiện bị cháy rụi; toàn bộ hành khách trên xe đều được an toàn. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định.